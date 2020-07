Nuova aria, nuova era per le calzature AGL

Le sorelle- terza generazione alla guida di, storico calzaturificio made in Marche - hanno disegnato lapartendo da quello che da sempre è il loro motto:È stata dedicata un’attenzione certosina alle lavorazioni, puntando su pizzi e tagli al laser, reti e trasparenze, per sneaker, ballerine e sandali ispirati a una nuova visione.I tradizionali codici artigianali di AGL si proiettano più che mai verso il futuro, in nome di un design femminile fatto di volumi e geometrie fluide, estremamente morbide, che assicurano la calzata di una scarpa-guanto.Attuale e luminosa la palette di colori, che sfiora i toni del rosa delicato fino al giallo burroso, all’azzurro cenerino e al verde menta, fresco e vivace.La pre-collezione ha debuttato il 9 luglio in digitale, grazie alla partnership siglata con la piattaforma americana Joor.A fine agosto la collezione completa sarà presente anche negli showroom di Milano, New York, Parigi e Düsseldorf.