Assopellettieri accende i riflettori sul sistema

Una settimana piena di iniziative che condensa in pochi giorni l'intenso lavoro fatto nel corso dei mesi passati da Assopellettieri.

A fare il punto ci penseranno due eventi importantissimi per la pelletteria italiana che si terranno la prossima settimana a Firenze. Si tratta della Seconda edizione degli Stati Generali della Pelletteria Italiana, in programma il prossimo 28 giugno (ore 10.30) nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento in palazzo Vecchio, in co-promozione con il Comune di Firenze, e della partecipazione di Assopellettieri a Pitti Uomo per la presentazione del nuovo format fieristico "MIPEL Lab", dedicato ai produttori di pelletteria, in partnership con Lineapelle.

"Mipel Lab" sarà un nuovo appuntamento fieristico annuale che debutterà in presenza a Milano da settembre 2021 ma anche una piattaforma tecnologica avanzatissima per la quale Assopellettieri ha avviato una collaborazione con EY, leader mondiale nei servizi di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, transaction e advisory. Uno strumento per favorire, ampliare e ottimizzare le opportunità di incontro tra brand di tutto il mondo e le aziende produttrici italiane del network Assopellettieri.

Il 28 giugno, invece, tornano a Firenze gli Stati Generali della Pelletteria Italiana, con l'obiettivo di fornire alle aziende strumenti e modalità per superare questo momento di stallo e indirizzarle verso le migliori pratiche da adottare per ripartire con il piede giusto. Una mattinata di lavori durante cui si susseguiranno tre tavole rotonde: la prima vedrà riunirsi rappresentanti delle istituzioni, per fare il punto sulle iniziative messe in campo a supporto del settore. Tra i relatori, ci saranno Manlio Di Stefano, Sottosegretario MAECI, la Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario MIC, Carlo Ferro, Presidente di Agenzia ICE, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente di Confindustria per l'internazionalizzazione e Simonetta Acri, Responsabile MID Corporate e PMI di SACE.

La seconda tavola rotonda in programma si concentrerà invece sui progetti ideati da Assopellettieri a sostegno delle aziende del settore. Sarà la cornice in cui verranno presentate le prossime iniziative rispetto a Mipel e alle fiere internazionali organizzate dall'Associazione, con il prezioso supporto di Agenzia ICE e MAECI, la rivoluzionaria piattaforma MIPEL LAB, che si pone come punto di incontro tra domanda e offerta di produzione di pelletteria, uno strumento innovativo che agevolerà i contatti tra brand e produttori e la nuovissima piattaforma di e-commerce BAEMI, nata con l'obiettivo dichiarato di sostenere e promuovere l'artigianalità italiana nel mondo.

Nella terza tavola rotonda sarà poi presentata in anteprima assoluta la borsa "modello" legata al progetto MISS MIPEL, che nasce dall'esigenza di tutelare il sistema, il made in Italy, l'artigianalità che lo caratterizza, con l'obiettivo di trasmettere l'unicità e il grande valore delle aziende pellettiere italiane, anche quelle meno conosciute, che nondimeno rappresentano un'eccellenza del settore. Inoltre, si parlerà anche dell'evoluzione e della trasformazione digitale del mondo retail, con l'importante testimonianza di Nicola Antonelli, chief marketing officer di LuisaViaRoma, Beppe Angiolini, Founder e CEO di Sugar nonché presidente onorario di Camera Buyer Italia (CBI) e Giovanni Scalia, co-founder di Scalia Group.

Da segnalare anche la presenza, in quest'ultima tavola rotonda, di un ospite di eccezione: Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine, con il quale verrà fatto un focus importante sull'imminente presentazione del nuovo progetto fieristico "MIPEL Lab", dedicato alle aziende produttrici di pelletteria, che avverrà con un'installazione speciale realizzata in occasione della prossima edizione di PITTI Uomo. Saranno dieci le aziende di produzione presenti tra cui Bric's, Dimar Group, Mabi International, P&C, Pelletteria Fiorentina Montecristo, Rica Srl, Sagi Srl, Sapaf srl, Tigamaro, Tripel.

A sostenere l'evento in qualità di Main sponsor ci saranno Intesa Sanpaolo e Baemi, tra gli altri sponsor a supporto ci saranno anche Savino del Bene, FinPly, YKK Italia, DedaGroup Stealth, Toscana Promozione Turistica e Firenze Fiera.



Per maggiori informazioni su come partecipare, cliccare qui