«Come l’automotive deve spostarsi verso l’elettrico, così noi investiamo in modo importante sulla sostenibilità, che è la sfida numero uno per il nostro gruppo»: parole di Giorgio Marcarino (nella foto sotto), dal 2022 general manager Emea di Chargeurs PCC Fashion Technologies, realtà da 220 milioni di euro di ricavi nel 2022 (+33% rispetto al 2021) e con più di 7mila clienti all’attivo inserita nell’orbita del Groupe Chargeurs e leader mondiale nella produzione di interfodere e componenti interni dei capi di brand che spaziano dal lusso al ready-to-wear, fino ad arrivare all’athleisure e allo sportswear. L'azienda ne produce la bellezza di oltre 350 milioni di metri l’anno.



Nello stand aMarcarino - che di Chargeurs PCC era già stato sales director negli anni ’90, per poi ricoprire ruoli direttivi presso i branddel- illustra tra le novità della FW24/25 le ovatte per imbottitura a basso impatto, «che utilizzano fibre riciclate certificate, garantendo al tempo stesso morbidezza al tatto, tenuta e l’utilizzo su diverse tipologie di indumenti».Sono in lana, sostenibile e tracciata sull’intera catena di fornitura, abbinata al(sigla che sta per acido polilattico, un prodotto naturale completamente biodegradabile, derivato dal mais) le ovatte per imbottiture frutto di due anni di lavoro di un team di 11 ingegneri, che oltre a essere amiche dell’ambiente garantiscono un’elevata funzionalità e la massima facilità di manutenzione: «Le lanciamo per l’abbigliamento - spiega Marcarino - ma un domani potrebbero essere utilizzate anche in altri ambiti, come le imbottiture per la pelletteria».Dalla sinergia tra Nativa e la tecnologia(il tessuto di piuma 100% made in Italy, brevettato da) nasce inoltre la proposta: ovatte realizzate interamente in Italia, che mantiengono la temperatura corporea ideale in qualunque condizione ambientale. Da segnalare poi le proposte anti-migration, che usano un’interfodera bioelastica in grado di prevenire la migrazione delle piume.In primo piano anche la collezione, interfodere prodotte da Chargeurs PCC senza consumo d’acqua, grazie a un processo produttivo all’avanguardia: un prodotto di punta è, chiamata così perché è l’interfodera in maglia più leggera al mondo. «Con Zero Water si azzerano piscine e piscine di acqua - sottolinea Giorgio Marcarino - e questo è notevole, pensando che secondo ledall’industria della moda deriva il 20% di tutte le acque di scarico e la tintura dei tessuti è la seconda fonte di inquinamento al mondo».Il general manager Emea parla anche di: «Un brand storico, nato nel 1945, che abbiamo acquisito e che si focalizza sui rinforzi per camiceria in cotone certificato, forniti in pezza a rotolo o già pretagliati. Rilanciamo la collezione puntando su alti standard qualitativi, anche in questo caso con una particolare attenzione all’ambiente, per esempio nei coating solubili in acqua dopo il primo lavaggio a 40 gradi. Così in una eventuale second life della camicia resta il cotone, sia all’esterno che all’interno».«Quanto ai non tessuti - aggiunge - un fiore all’occhiello è, gamma che viene utilizzata negli abiti, a partire dai dettagli delle giacche, per la quale abbiamo ricostruito la filiera in base a criteri di prossimità, tra Europa e Turchia».«In generale - precisa - la nostra regola è essere globali e locali al tempo stesso, grazie a quattro centri di innovazione di Parigi, Milano, New York e Porto, a sette siti produttivi tra cui lo stabilimento-gioiello a Nord della capitale francese, a 38 tra uffici e centri di distribuzione e a un migliaio di dipendenti nel mondo. Questo ci permette di essere vicini ai clienti per personalizzare il servizio, lavorando in stretta partnership».«Non ci sfugge il digitale - conclude Giorgio Marcarino - che ci ha permesso di creare una library virtuale in 3D con 700 referenze, dove i materiali sembra quasi di toccarli. Anche in questo caso, riducendo i costi dei trasporti, privilegiamo la sostenibilità».