Gli store fisici e digitali di Dr. Vranjes Firenze si intrecciano in una nuova dimensione phygital grazie alla strategia multicanale di t.bd - think. by diennea

Storia, innovazione e avanguardia. Dr. Vranjes Firenze è il simbolo dell'imprenditoria fiorentina per la produzione e il commercio di fragranze d'ambiente. Per una realtà che vive di profumi ed emozioni, è fondamentale coltivare un rapporto empatico e longevo con i propri clienti, anticipando le loro necessità e regalando delle esperienze di acquisto memorabili, sia online che in store.





Offrire agli utenti una, capace diattraverso processi di acquisto più fluidi e comunicazioni personalizzate, è l'obiettivo che il brand ha voluto perseguire affidandosi a, business unit di Diennea che si occupa di progetti orientati a soddisfare le necessità di comunicazione e l'accelerazione digitale.

Persupportareunatra il marchio e i clienti degli store fisici eche altrimenti rischierebbe di esaurirsi nel momento dell'acquisto, t.bd ha sviluppato uncapace di unire mondo fisico e digitale in un'unica

Integrando informazioni online e offline all'interno di MagNews, l'integrated communication Platform di Diennea, t.bd ha creato cluster di invio, implementato flussi di marketing automation e migliorato le logiche di comunicazione. Particolarmente efficace il flusso di Refill, un servizio di reminder che regola l'invio di comunicazioni push sull'acquisto di una ricarica nel momento in cui la fragranza originale si sta esaurendo.

commenta Elisabetta Bruno, Chief Digital Officer di Diennea.

"I nostri obiettivi attraverso t.bd erano due: far crescere il business ecommerce e comunicare in modo rapido con gli utenti che entrano in contatto con il nostro brand attraverso touch point fisici o digitali. Nel 2020 il canale email cresce più di tutti gli altri (+115% rispetto all’anno scorso) e i flussi di marketing automation ci permettono un engagement immediato dell'utente, con tassi di risposta molto incoraggianti" afferma Roberto Scanu, E-commerce Manager Dr. Vranjes Firenze.

t.bd - think. by diennea gestisce progetti orientati a soddisfare le necessità di trasformazione ed evoluzione digitale sfruttando la naturale sinergia tra strategia, creatività e tecnologia. Grazie ad una profonda conoscenza degli ecosistemi digitali e delle metodologie per la gestione multicanale del contatto, sviluppa progetti in grado di rendere più efficienti ed efficaci le comunicazioni verso l'interno e l'esterno delle aziende clienti.

DR. VRANJES FIRENZE

Da oltre 37 anni, la nostra è una storia di tradizione, artigianato, scienza e ricerca. Una passione che nasce e si sviluppa a Firenze, raggiungendo il mondo intero attraverso il senso dell'olfatto. Fin dai suoi esordi, il Dr. Paolo Vranjes ha perseguito una visione di esperienze olfattive preziose e suggestive, che si realizzano nella creazione di fragranze per gli ambienti e prodotti per la cura della persona. Il team Dr. Vranjes Firenze riesce con eleganza e contemporaneità a trasformare ogni spazio nella sua migliore versione, per accoglierci e farci sentire a casa, anche quando ci troviamo dall'altra parte del mondo. “Every day the most special of occasions. At home in the extraordinary. Handcrafted in Florence.“