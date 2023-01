Nasce HAVANAECO, l'artigianalià sostenibile made in Puglia

Havana&Co., brand italiano presente sul mercato del menswear dal 1994 e parte del gruppo Toma Italian Brands, celebra l’artigianalità sostenibile.

Nasce HAVANAECO, capsule di capi contemporanei caratterizzati da silhouette pulite ed una meticolosa attenzione ai dettagli. Rigorosamente Made in Puglia, i capi sono realizzati con pure lane e cotoni sottoposti a processi a ridotto spreco di materia prima. Così lavorazioni tradizionali vengono abbinate a tinture e stampe realizzate artigianalmente con polveri naturali derivanti da piante e arbusti tipici della macchia mediterranea, tutto nel rispetto del paradigma di una produzione green.

L’artigiano è l’artista di un’opera unica realizzata con materie prime ricercate e con lenti tempi di sviluppo lontani dagli schemi dell’ideologia industriale.

“La Puglia e le sue maestranze si confermano fonte di energia e ispirazione per i nostri progetti” racconta Sergio Toma, fondatore insieme al fratello Salvatore del gruppo Toma Italian Brands, che con questo progetto ha deciso di creare capi dalle linee avvolgenti, senza tempo, rifuggendo dal concetto di stagionalità, in un mix vincente di artigianalità, sostenibilità, innovazione e design.

Tutti quei valori che rimandano alla tradizione artigiana sono solido fondamento di questo progetto e si esprimono al meglio in RE CARDIGAN, un unicum realizzato con filati rigenerati 100% organici provenienti da vecchi maglioni disfatti che nelle mani esperte delle magliaie pugliesi acquistano nuova vita in una dimensione atemporale.

“Questo rappresenta solo uno dei passi che come Toma Italian Brands stiamo compiendo per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e raccontare un territorio che ha in sé un potenziale ancora tutto da esplorare” racconta Verdiana Toma, quarta generazione presente in azienda. “Abbiamo attivato anche un dottorato di ricerca con il Dipartimento Jonico di UNI BA mossi dall’obiettivo comune di generare pratiche sostenibili applicabili e misurabili nel settore del fashion”.

Sin dalla sua costituzione Havana&Co. e l’intero gruppo, dal 2020 anche licenziatario del brand francese Ungaro menswear e con altre trattative in cantiere, ha sempre scelto il Made in Italy come elemento caratterizzante dei propri progetti, a dispetto delle tendenze che in passato hanno teso a dislocare le produzioni all’estero. “Oggi è quindi naturale per noi compiere un ulteriore passo in questa direzione” racconta Salvatore Toma, guida strategica del gruppo. “Il nostro obiettivo è condividere valore con il territorio guardando al futuro del nostro settore in chiave innovativa e sostenibile facendo tesoro della saggezza del passato”.

La qualità prevale sulla quantità, HAVANAECO è una produzione limitata disponibile esclusivamente on-line.