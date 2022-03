Global Blue, scontrini medi più elevati per gli acquisti tax free rispetto al pre-pandemia

Cresce il valore dello scontrino medio delle transazioni tax free in Italia rispetto al pre-pandemia. A certificarlo è Global Blue, società leader nel settore, che ha fornito un quadro completo per nazionalità, categorie merceologiche preferite e città d’acquisto prevalenti, in un’analisi comparata tra l’inverno di quest’anno e quello del 2019.

Nonostante la contrazione dei flussi turistici e - conseguentemente - del bacino degli shopper internazionali, infatti, lo scontrino medio è riuscito ad aumentare in dodici mesi, passando da 825 euro a 957 euro (+16%): ad acquistare, quindi, sono stati maggiormente i top spender. In particolare gli arabi, tra inverno 2019 e inverno 2022, hanno fatto registrare un aumento dello scontrino medio del 21,1%, gli americani del 32,3%, i cinesi del 35,7% e i russi addirittura del 67,9%.

Se nell’inverno 2019 erano i cinesi a detenerne il valore più elevato, a quota 1.203 euro, in quello di quest’anno i leader tra le nazionalità sono stati gli shopper provenienti dal sud-est asiatico, con uno scontrino medio di 1.799 euro. Secondo anno consecutivo di rilevazioni, invece, per i turisti britannici che – dopo l’exploit dell’inverno 2021 a 4.280 euro - hanno registrato transazioni medie per 1.417 euro. Lo shopper UK è un profilo particolarmente interessante perché solo a seguito della Brexit ha potuto godere delle agevolazioni legate agli acquisti tax free: pertanto è un bacino intercettabile solo dal 2021, ma dal potenziale molto alto visto il loro amore per l’Italia.

L’inverno 2021, però, ha registrato una contrazione del -45,9% rispetto a quello precedente: in un anno di grandi difficoltà, infatti, si è passati dai 1.769 euro medi ai 957 euro.

Lo studio Global Blue mostra poi quali siano state le città italiane a registrare gli scontrini medi più elevati. Qui a risaltare è il boom di Venezia, con un +58% rispetto al pre-pandemia ed uno scontrino medio di 1.686 euro. Ottime performance si sono attestate anche a Firenze (+56,6%) e a Roma (+42,7%). A livello assoluto, tuttavia, è Milano a posizionarsi subito dietro il capoluogo veneto, con uno scontrino medio di 1.457 euro. Venezia e Firenze, inoltre, sono state le due città con gli scontrini più elevati anche nell’inverno 2021, raggiungendo valori superiori ai 3k: il capoluogo toscano, in particolare, ha toccato i 3.372 euro.

Infine, uno sguardo alle categorie merceologiche. A risaltare, senza ombra di dubbi, è stata quella relativa a orologi e gioielleria. Non solo per i valori in termini assoluti (5.337 euro), ma anche per l’incremento rispetto al pre-Covid: +47,5%. Cresce anche il settore del fashion (+25,5%), un comparto tuttavia in cui lo shopper tax free spende meno: nell’ultimo inverno in media 998 euro. Stabili, invece, le categorie che rimandano a profumi e GDO.