La moda junior è ripartita e confida nel rush delle vendite estive, sostenute dall’agognato via libera a comunioni e cresime. Il semaforo verde agli eventi ha infatti ribaltato le prospettive per la primavera-estate 2021, così come il buon andamento della campagna vaccinale ha ridato fiato ai budget per le stagioni successive, come spiegano i portavoce di alcuni negozi e showroom.«La cerimonia ha sbloccato l’impasse - commentadella boutiquea Civitanova Marche - anche se finora i capi che sono andati meglio sono quelli non troppo importanti e mettibili anche in altre occasioni». Meno bene è andato il cosiddetto “cambio stagione”, con capispalla, pull per la primavera, ancora sotto scacco causa pandemia.Ma il giro di boa c’è stato: «Ci sono sicuramente categorie di consumatori più penalizzati e che nemmeno entrano nei nostri negozi, ma quelli che entrano hanno voglia di spendere, emozionarsi, vestirsi per uscire», racconta Bonello, indicandocome i marchi più gettonati.Gli ultimi tre sono stati tra i best seller anche di, multimarca a Rovato, in Franciacorta, che ha registrato ottime performance commerciali anche per le collezioni in piccole taglie di: «Sicuramente respiriamo un clima di maggior fiducia - sottolinea-. Credo che chi non si è fermato durante i vari lockdown venga ora premiato dalla clientela».Insomma, l’estate è iniziata con entusiasmo e speranza: lo confermano anche studi di rappresentanza che hanno già il polso del mercato per la FW 2021/2022 e sono impegnati con la campagna vendite SS 2022. «C’è tanta voglia di ricominciare - dicedi-. I nostri clienti sono venuti tutti e molti hanno anche incrementato i budget.Con la convinzione che il perso è perso e che ora è il momento di guardare avanti». Ma con sangue freddo e oculatezza, come suggerisce l’imprenditrice, senza lasciarsi prendere la mano da «scontistiche eccessive» e cercando di portare a casa la lezione imparata durante questa pandemia: che «la tecnologia è un grande supporto, sì, ma moda e creatività hanno bisogno di condivisione e partecipazione».Detto altrimenti, non ce ne rendevamo conto ma adesso sì: lo human touch è un grande valore aggiunto. Fermo restando il ruolo dell’e-commerce, prezioso salvagente che ha tenuto a galla lo shopping nei mesi più difficili e che non sembra destinato a perdere posizioni anche in futuro: «È vero, il canale digitale è in forte accelerazione - dicedia Cattolica - ma i negozi fisici hanno un’arma in più, che va sfoderata: la possibilità di far vedere i capi, farli toccare, soprattutto farli provare».Pensiamo ai jeans, come suggerisce l’imprenditrice: «Indovinare la misura e il modello giusto su Internet è difficile, con il rischio di dover rispedire indietro il capo. Nello store fisico ci sono a disposizione tante vestibilità: se si intuisce il fit adatto appena un cliente varca la soglia del negozio, la vendita è già fatta».Quanto al sell in, Bacchini è soddisfatta: «Sta andando bene, meglio per il maschio che per la femmina, che è più tentata da acquisti nelle catene come». Oltre a Stone Island, «sempre in pole position nelle vendite», ottimi feedback stanno venendo dallo stile rilassato di, ma anche dai costumi colorati di. La voglia di evasione è tanta (nella foto, lo stile Diesel Kid SS2021).

a.t.