Lardini: con un “Tè nel Deserto” alla Triennale ha aperto la fashion week milanese

In scena al Salone d’Onore di uno degli edifici iconici della città una collezione essenziale ma preziosissima nei tessuti e in ogni minimo dettaglio, con il fiore Lardini ridisegnato con un’allure più fresca. Intanto l’azienda continua a crescere e si pone obiettivi importanti per il 2023-2024.

Dopo Palazzo Mezzanotte a gennaio, un altro luogo iconico di Milano, la Triennale: nel Salone d’Onore, allestito per l’occasione con atmosfere ispirate a Il Tè nel Deserto, Lardini ha aperto l’edizione di giugno della fashion week milanese. Di scena nello spazio ampio e arioso, affacciato su Parco Sempione e con lo skyline di piazza Gae Aulenti all’orizzonte, la collezione primavera-estate 2024 ha comunicato tutta la sua freschezza, il pregio dei materiali, la cultura del vestire, la forte innovazione.

Intitolata “Sky & Sand. Cielo e Sabbia”, si rivolge a un uomo che abbraccia il suo passato proiettandosi nel futuro, proprio come ha saputo fare questa azienda familiare, nata nel 1978 a Filottrano nelle Marche e con quattro fratelli uniti e complementari ai vertici: Andrea (presidente e amministratore delegato), Luigi (direttore creativo), Lorena (responsabile dell’area finanziaria e del controllo) e Annarita, che supervisiona la qualità.

«Il gesto misurato. L’atteggiamento fiero. L’eleganza di un uomo si legge nell’anima, riflessa negli occhi brillanti e sinceri. Un’arte che non conosce falso». Così scriveva Paul Bowles, autore del romanzo Il Tè nel Deserto, da cui Bernardo Bertolucci ha tratto uno dei suoi film più celebri: parole che sono la chiave per capire fino in fondo le nuove proposte.

Come spiega Luigi Lardini, «tutto è frutto di una costante ricerca, che in questo caso ci ha portato a privilegiare silhouette affusolate ed essenziali, con un’attenzione particolare ai dettagli: dai bottoni gioiello ai fili d’oro che attraversano i tessuti per camiceria, fino alle superfici delle giacche da sera, illuminate allo stesso modo in cui le stelle punteggiano le notti del deserto». Il fiore Lardini viene ridisegnato con un’allure più fresca e grafica, «dialogando con generazioni trasversali - aggiunge Luigi Lardini - di cui fanno parte giovani che si stanno re-innamorando dell’abito, rivisto nelle proporzioni, ma che vanno seguiti passo passo perché, a differenza di quanto accadeva in passato, i loro gusti e inclinazioni cambiano in modo molto veloce. Una cosa non cambia: la sartorialità va sempre interpretata secondo lo spirito del tempo».

Il capo-icona di una stagione in bilico tra sobrietà e audacia, linee semplici e dettagli ricchi, è il trench, la cui estrema fluidità nasce da armature tessili esclusive a formare effetti stuoia, marezzature cangianti, motivi tridimensionali che si ritrovano anche nella maglieria. Quest’ultima si affida alla tinta unita, puntando a effetti chevron e shantung in lino, lane leggerissime, seta, Tencel, cotone, viscosa, mischie di fibre nobili e lurex.

Un capitolo a parte merita la linea Celebrity: abiti destinati alle occasioni speciali di un autentico divo, affascinante e glamourous, che ricorda il Grande Gatsby nei completi total white e nel cui guardaroba non possono mancare tuxedo, bomber e outfit con microborchie che vanno a disegnare traiettorie luminescenti. Si compone così un’idea di lusso in bianco, nero e luce (mentre il resto della collezione è dominato dai toni dell’avorio, del sabbia, del baby blue, del verde oasi e del rosa tramonto), in cui grazia e un tocco di eccentricità si incontrano.

Forte di un’industriosità tipicamente italiana, ma con gli occhi sempre aperti sullo scenario internazionale, Lardini è presente un po’ in tutto il mondo, con il Far East - in particolare Giappone, Corea del Sud e Cina - in primo piano, attraverso un network di circa 600 multimarca e uno sviluppo retail che in Italia vede come avamposto il monomarca milanese di via del Gesù (a due passi dalla showroom di via Manzoni 38), mentre un Paese nevralgico è come si diceva la Corea: dopo il primo punto vendita a Seoul, insieme a Shinsegae International, sono arrivati quelli di Busan e Daegu, fino a salire a otto negozi distribuiti strategicamente sul territorio del Paese.

Per quanto riguarda il Giappone, il 2021 è stato un anno cardine: «Abbiamo costituito la Lardini Japan - racconta Andrea Lardini - in partnership con il gruppo Toyoda. Un’intesa che ci ha spianato la strada per avviare un flagship nel distretto di Marunouchi a Tokyo e due shop in shop, nei department store Hankyo Mans e Seibu Ikebukuro, sempre nella capitale. La crescita proseguirà quest’anno con altri shop in shop, da Iwatawa a Fukuoka, Matsuzakaya a Nagoya, Mitsukoshi nel quartiere Ginza di Tokyo, Daimaru a Kobe e Takashimaya a Yokohama». Inoltre si stanno finalizzando accordi per l’opening di un monomarca presso Aoyama a Tokyo.

Il 2024 potrebbe essere l’anno di un’Ipo di cui si parlava già prima del Covid. «Ci crediamo molto - conclude Andrea Lardini - e faremo di tutto per centrare questo obiettivo, forti anche di un ebitda stimato al 15% per il 2023». Un sogno nel cassetto dell’imprenditore e dei suoi fratelli è creare un’aggregazione di aziende, per produrre insieme e fare massa critica, sul filo conduttore del vero made in Italy che il mondo cerca e ci invidia.