Marco Divenuto: «Branding e Personal Branding, le leve strategiche per colpire il mercato»

«Il primo prodotto da vendere è la propria marca, azienda o professione. Occorre dotarsi di una solida brand identity»: questo il punto di partenza di Marco Divenuto, che nel contesto di un’attività ventennale nel Digital Marketing Strategico è diventato uno dei massimi esperti italiani di Branding e Personal Branding. Come spiega in questa intervista, un marchio, così come un professionista o un imprenditore è forte nel momento in cui, con il suo patrimonio di valori e significati riconoscibili, riesce a distinguersi in un mercato affollato di competitor e frammentato a livello di mezzi di comunicazione.

Vulcanico, curioso, instancabile («Vivo una vita al secondo», dice), Divenuto è da 20 anni un professionista nel Digital Marketing Strategico che, soprattutto nell’ultimo triennio, ha affinato le proprie competenze nello sviluppo delle strategie di marca e di Personal Branding in ogni settore con un focus al fashion.



Un successo dietro l’altro, con lanci e rilanci di brand che oggi fanno la differenza sul mercato. Tra i progetti gestiti dalla sua società Kando Adv il rilancio internazionale del marchio Rocco Barocco, che sfocerà presto nel ritorno in passerella e sarà anticipato da una serie di attività strategiche come l’anticipazione della nuova immagine fall winter 23 degli accessori (borse) e la realizzazione e diffusione di un fashion film che celebrerà la figura del famoso stilista. Inoltre, il cambio di passo di identità del brand di beachwear 4Giveness con una campagna internazionale realizzata a Dubai con tre top model.

C’è sempre lui dietro le strategie di marketing che hanno portato ad una fulminea ascesa il brand di giacche e capispalla a marchio Suns, attraverso l’elaborazione di una strategia di marketing e digital pr a supporto del brand e della forza vendita, individuando e gestendo la collaborazione come ambassador di Gabriele Muccino e la figlia Penelope e coinvolgendo anche Anna Dello Russo per una capsule con Seletti. Oltre al brand Akep sinonimo di maglieria femminile dal dna colorato che sta avendo ottime performance e tanti altri progetti. A settembre verrà svelato il suo sito, marcodivenuto.com. Un progetto in lavorazione da circa un anno e che vede la partecipazione di autori importanti. Lo abbiamo incontrato a Milano durante le riprese per una produzione internazionale, per capire insieme a lui cosa c’è dietro il lancio (o rilancio) di un brand in questo momento di mercato e perché soprattutto adesso il Personal Branding, già affermato in America, sia così importante anche in Italia.

Alla luce della sua esperienza nel Marketing Strategico e nel Personal Branding, qual è l’ingrediente segreto che rende unici un progetto o un’azienda?

L’identità aziendale è il dna di un marchio, un insieme di valori, esperienze e modi di fare che la rendono unica e diversa dalle altre. Ogni singola azione dell’azienda stessa viene guidata da questo asset di elementi: dai prodotti e servizi che offre alle persone che assume, al tono di voce che utilizza con i propri consumatori, a come tratta i dipendenti e la comunità in cui opera. Avere una Brand Identity ben definita le consente di differenziarsi dai competitor grazie a una serie di elementi che vanno al di là del semplice prodotto, garantendo un vantaggio competitivo di lungo termine. In altri termini, come ognuno ha la propria unicità, anche l’azienda ha la sua e, se ottimizzata in modo corretto, può essere un validissimo biglietto da visita.

La gestione della Brand Identity può quindi determinare il successo - o l’insuccesso - di un progetto…

Certamente. Molto spesso si associa la Brand Identity alla promozione finale dell’immagine che si vorrebbe proiettare sul mercato. Si tratta invece di qualcosa di divers. E’ in sintesi, quella totalità di codici visivi, testuali e verbali che, in comunione con gli obiettivi strategici, hanno il compito di rendere riconoscibile la fonte e costruire una memorizzazione differenziata. Un maglione bianco è un maglione bianco per tutti, cosa differenzia oggi sul mercato un prodotto rispetto ad un altro? (a parità di contenuti qualitativi) è il valore di marca e l’identità che un brand costruisce di sé al fine di attirare un potenziale target/consumatore.

Affidarsi a un esperto di Brand Identity può servire anche ai singoli?

Sì e sono convinto che, come già accade oltreoceano, in futuro le persone stesse avranno la necessità di comunicare come se fossero veri e propri brand. Ricevo telefonate da professionisti in ogni ambito, l’ultima in ordine di tempo da un illustre primario di un noto ospedale milanese, che mi ha chiesto di poter gestire la sua immagine con un progetto di Personal Branding, ripercorrendo con foto e video di qualità la sua vita, i valori e la professione, da quando entra in studio fino a un ipotetico racconto con i pazienti. Oggi la gente vuole sapere più di te, questa è la realtà. Solo così, costruendo una solida credibilità si potrà arrivare a comunicare in maniera impeccabile con il proprio utente. Lo vedo da tutte quelle persone che mi contattano tramite la mia pagina instagram facendomi domande di ogni tipo riguardanti sia la mia vita privata che lavorativa. www.instagram.com/marcodivenuto

Cosa può dirci di sé?

Ho raccolto in eredità da mia madre la forza che mi spinge a fare sempre di più e meglio. Ho perso mio padre a soli sei anni ed lei, che tra mille sacrifici ha cresciuto due figli da sola, mi ha supportato in ogni mia scelta. Mia moglie Silvia e mia figlia Martina sono un altro punto di riferimento imprescindibile, così come gli amici, una ricchezza inesauribile. Dopo la laurea in Marketing e Comunicazione presa con 110/110 (di giorno lavoravo e di notte studiavo), ho continuato a frequentando diversi Master, tra cui quelli in Bocconi e al Sole 24 Ore, approcciandomi fin da giovanissimo al mondo del lavoro e creando un’azienda di comunicazione con persone meravigliose che mi hanno dato tanto. Ma la scuola migliore è stato tutto quello che ho visto e fatto, appassionandomi tra l’altro ai social fin dagli albori e capendo che non rappresentano affatto una riproduzione della vita, ma una forma di intrattenimento in grado di rispecchiare e anticipare i cambiamenti. Negli ultimi anni il marketing si è trasformato e tutto viaggia con una velocità spaventosa. Il digital ha di certo cambiato e rivoluzionato le nostre attività di ogni giorno e le strategie delle aziende ma sono convinto che alla base di tutto ci sarà sempre quel fattore umano che attraverso connotati emotivi, uno tra tanti l’empatia, riuscirà sempre a distinguere un semplice prodotto da un brand.

Lei divide il suo tempo tra la famiglia in Puglia, il lavoro da professionista nel Marketing e le attività imprenditoriali: ha partecipazioni in tre società, di cosa si occupano?

Sto affiancando un lungimirante imprenditore pugliese e la sua famiglia per il progetto Ziomà, un brand di olio extra fine che sarà venduto dal prossimo Natale nei migliori hotel di lusso sul mercato asiatico, in collaborazione con un partner internazionale e la cui particolarità stà nel packaging innovativo, con un alto contenuto di design. Ho acquisito le quote di un brand streetwear dal nome customize, già distribuito in circa 150 punti vendita italiani e dalla SS23 anche in Portogallo, Spagna e Benelux. Tengo molto, infine, a una collezione di borse e accessori messa a punto insieme a una delle più importanti aziende italiane del settore, che vedrà la luce al Pitti di gennaio 2023, quando sarà anche svelato il nome di un volto noto al grande pubblico, parte integrante di questo debutto.

Chiudo con un appello rivolto a tutti quei ragazzi e giovani che mi scrivono. Vi invito a forzare tutte quelle barriera della paura che a volte tiene prigionieri, a esplorare quei confini mai raggiunti (ce la farò), prendere coscienza che il passato è passato e auguro loro di riuscire a dominare tutto ciò. Perché ogni giorno si presenta con una nuova alba e sta a noi non farlo attendere.