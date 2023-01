Milano: dove il turismo incontra lo shopping

Lasciati alle spalle i numerosi lockdown che hanno obbligato il mondo intero a rimanere chiuso in casa per svariati mesi, potendo solo sognare viaggi e shopping nei negozi fisici, i cittadini di quasi tutto il mondo hanno ripreso a viaggiare e fare le file fuori dai negozi.

È così che nel 2022 il Tax Free Shopping in Italia ha recuperato i livelli pre-pandemici, secondo quanto presentato in occasione del Webinar “Scenari e Prospettive per lo Shopping. Il 2023 ed il suo potenziale” organizzato da MonteNapoleone District, con le ricerche a cura di Global Blue Italia, leader nel settore del Tax Free Shopping, e Lybra Tech, azienda che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui big data per destinazioni turistiche, aziende ed hotel. Durante il webinar Global Blue e Lybra Tech hanno presentato scenari e prospettive per lo shopping per il 2023, considerando l’accelerazione dell'incoming di alcune nazionalità e valutando le nazionalità emergenti.

L’arrivo della stagione estiva ha determinato la ripresa dello Shopping Tourism e le vendite Tax Free nel solo mese di dicembre hanno raggiunto il 94%. Questi risultati sono frutto del desiderio di viaggiare che non è stato impattato dalla pandemia, dalla ripresa del traffico aereo, che ha permesso ai turisti di spostarsi e da una maggiore propensione al consumo, determinata dal recovery delle transizioni e dal valore dello scontrino medio che ha superato i livelli pre-pandemici. I protagonisti dello Shopping Tourism revival sono gli Stati Uniti che detengono il 30% delle Sales in Store rispetto al totale, seguiti dai Regional (paesi appartenenti all’Europa geografica ma non all’UE) con il 14%. La Gran Bretagna da sola rappresenta il 4%, nazionalità emergente che spicca per interesse in quanto abilitata al tax free shopping solo dal 2021, in seguito alla Brexit.

Tra le città italiane, Milano, una delle capitali della moda per eccellenza a livello globale, ospite di sfarzose sfilate e innovativi stilisti ogni anno, è la destinazione preferita per lo Shopping Tourism del 2022. Con una quota del 34%, il capoluogo lombardo supera infatti Roma (28%) e Firenze (12%). A Milano, secondo Global Blue, anche lo Shopping Tax Free si è ripreso molto più velocemente rispetto al resto dell’Italia, recuperando i livelli pre-pandemici con maggiore rapidità. Infatti la società leader nel settore del Tax Free Shopping evidenzia come l’andamento del tasso di recovery delle Sales in Store di Milano superi quello italiano rispetto al 2019. Inoltre, Milano detiene il primato dello scontrino medio più alto (€ 1.340), seguita da Venezia (€ 1.285) e Roma (€ 1.158).

Il webinar, oltre a presentare il mercato del Tax Free Shopping per il 2022, grazie ai dati sulle ricerche di prenotazione di Lybra Tech ha consentito di fare riflessioni sull’attrattività di Milano e sulla domanda turistica dei prossimi mesi. Anche la società del Gruppo Zucchetti conferma la forza della città evidenziando come la domanda turistica estera per la stagione primavera/estate sia aumentata notevolmente negli ultimi mesi, specialmente a dicembre e gennaio. Ad aumentare sono stati specialmente gli stranieri, mercato in grande espansione su Milano che oggi ha una quota di domanda che pesa il 90% sul totale. Lybra Tech evidenzia anche come il trend di domanda di Milano è in linea con quelli delle altre città d’arte italiane, anche se, rispetto alle altre, ha una domanda più forte nei mesi di marzo e aprile. I dati descrivono una città estremamente richiesta, al secondo posto dopo Firenze, e che presenta un mix di nazionalità molto più eterogeneo rispetto alle altre città analizzate. Nella Top 10 dei mercati più attivi su Milano, infatti, troviamo nazionalità molto interessanti, come Brasile, Corea, India e Giappone che stanno recuperando rapidamente le loro quote di mercato e dando un vantaggio importante alla città.

I turisti stanno cercando pernottamenti soprattutto per marzo-aprile, con picchi di domanda soprattutto per il Salone del Mobile e per alcuni concerti, in particolare per il Coldplay World Tour a fine giugno. Sono state poi approfondite le tendenze di viaggio di alcuni mercati come gli Stati Uniti, i Paesi del Golfo e i Paesi del Nord Est Asiatico per capire quali sono i periodi di viaggio più desiderati dai turisti, la lunghezza media dei soggiorni e la booking window.

Senza ombra di dubbio, il Quadrilatero, cuore della moda milanese, è la zona dove si è concentrata la metà dello Shopping Tax Free (52%) rispetto al centro di Milano e altre zone della città. Nel 2022, Stati Uniti e Paesi Arabi sono le nazionalità più attive per spesa Tax-Free nel Quadrilatero, con rispettivamente il 22% e il 18% del totale.

Global Blue, infine, evidenzia i primi segnali positivi per il 2023: nel Quadrilatero il tasso di recovery delle Sales in Store e delle transazioni nei primi 15 giorni dell’anno - il periodo più acuto dei saldi invernali - sono superiori rispetto al 2019. Dati che, alla luce della forte ripresa dello Shopping Tax Free rispetto al periodo pandemico, fanno auspicare un’ulteriore crescita nei mesi a seguire.