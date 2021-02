Giorgio Armani spinge l’acceleratore sull’ecosostenibilità e annuncia nuovi progetti nell’ambito delle sue collezioni eyewear Giorgio Armani, Emporio Armani e A|X Armani Exchange.

Le iniziative in programma avranno l’obiettivo di sottolineare l’importanza di scelte consapevoli che, senza rinunciare allo stile Armani, contribuiranno alla salvaguardia dell’ambiente.

Nelle collezioni per il 2021 saranno infatti presenti diversi modelli di occhiali da sole e da vista per uomo e per donna prodotti con materiali e procedimenti sostenibili.

In particolare, nel corso dell’anno saranno presentati circa 20 diversi modelli realizzati con formule eco-sostenibili: da materiali riciclati al 100% con un processo di recupero di scarti industriali e successiva ri-granulazione al pregiato bio-acetato composto da cellulosa e plastificante originato principalmente da fonti rinnovabili.

Gli occhiali saranno completati da lenti realizzate con materiali parzialmente bio-based o in puro cristallo.

Anche il packaging è stato rivisto, dalle scatole agli astucci, utilizzando materiali come poliestere e carta riciclati.