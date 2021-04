SPAINFASHION LAB arriva a Milano il prossimo 27 e 28 maggio

SPAINFASHION LAB, incontri b2b fra brand spagnoli e professionisti della moda, si terrà per la prima volta a Milano il prossimo 27 e 28 maggio.

Dopo l'appuntamento di New York si inaugura a Milano la prima edizione, in una location di prestigio situata in via Archimede, 6. L'attività è promossa dall'Istituto Spagnolo per il Commercio Estero (ICEX) insieme all'Ufficio Economico e Commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Milano.

SPAINFASHION LAB MILANO conterà sulla partecipazione do nove brand e designer spagnoli che presenteranno le collezioni PE 2022.

La loro mission è trovare il partner ideale per sviluppare la distribuzione sul mercato italiano e/o internazionale. Per questo motivo sono invitati a partecipare all'evento tutte le showroom, gli agenti di moda e i professionisti del settore interessati a scoprire nuovi marchi e nuove proposte. Gli incontri si svolgeranno su appuntamento, nel rispetto di tutte le misure sanitarie previste.

I brand e i designer che saranno presenti a questo evento appartengono a diverse categorie di prodotto e di fascia di mercato e sono stati tutti scelti perché incarnano il DNA della nuova moda Made in Spain: innovazione, sostenibilità, qualità, design e artigianalità, senza dimenticare la ricchezza dei colori e dei materiali propri di uno stile di vita mediterraneo.

Saranno presenti con le loro proposte di prêt -à porter donna realtà come Lola Casademunt e Yerse.

Nella categoria Cerimonia e Haute-Couture SPAINFASHION LAB MILANO potrà contare su Isabel Sanchis e lo stilista emergente Eduardo Andès con le loro nuove capsule prêt -à porter.

La gioielleria premium sarà rappresentata da CXC, nuovo brand disegnato da Concha Diaz del Rio, già fondatrice e creative director di label come Uno de 50.

L'accessorio sostenibile è un'altra delle proposte di rilievo per la PE 2022. Focus a questo proposito su Sinful Concept, nuova realtà di borse ricche di dettagli, realizzate esclusivamente con tessuto riciclato, e Soruka Barcelona con le sue borse dallo stile timeless, prodotte con ritagli di pelle recuperata. Un'altra novità sono i gioielli Vidda dai disegni trasgressivi e sofisticati, frutto di un rigoroso processo artigianale che utilizza materiali totalmente rispettosi dell'ambiente. Nella categoria calzatura donna e uomo da non perdere Lotusse 1877, fondato nel 1877 e ormai noto a livello internazionale e vanta l'atelier più prestigioso del Paese. Questo marchio è un esempio di artigianalità, innovazione, nuove tendenze e capacità produttiva.

Sia l'offerta, sia il momento attuale, su cui gli avvenimenti dell'ultimo anno hanno influito profondamente, fanno di questo evento un'occasione unica per incontrarsi ed esplorare inedite opportunità commerciali.

Beatriz Pérez Raposo, Console per gli Affari Economici e Commerciali (Ufficio Economico e Commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Milano) conferma che la scelta di Milano per la prossima edizione del SPAINFASHION LAB è stata facile. «Da una parte l'Italia conta su una delle migliori reti di negozi multibrand al mondo e, dall'altra, Milano è per eccellenza, insieme a Parigi, il punto di incontro per i buyer internazionali - spiega -. Per di più, in base alla nostra esperienza sul mercato italiano, abbiamo constatato che l'offerta e i brand spagnoli sono sempre stati accolti positivamente tanto dai distributori, quanto dai clienti finali. Originalità, innovazione e tradizione artigianale, insieme a un buon rapporto qualità-prezzo, sono caratteristiche che sappiamo essere molto apprezzate dagli italiani».

Facendo riferimento al modo in cui le aziende spagnole hanno affrontato la crisi del Coronavirus, Beatriz Pérez Raposo osserva: «Come in tutti gli altri mercati, le realtà della moda sono state colpite dal calo dei consumi e dall'impossibilità di presentare o incontrare i loro clienti e partner. Ciò nonostante, la creatività e la voglia di fare non si sono fermate: lo dimostrano iniziative come SPAINFASHION LAB, volte a favorire gli incontri b2b e mettere in moto nuove partnership per affrontare il futuro in modo positivo e vincente».

Carmen Garcia-Cuevas, Responsabile del Dipartimento di Moda presso l'Ufficio Economico e Commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Milano, aggiunge: «L’evento è rivolto ai professionisti italiani, e non solo, che desiderano incontrare nuovi nomi da introdurre nel mercato italiano o con cui intraprendere accordi commerciali per i mercati esteri. Proprio in questi giorni stiamo invitando i professionisti che abbiamo individuato come potenzialmente interessati ad accogliere nuove proposte e vogliamo approfittare di questa occasione per allargare l'invito a tutti coloro che vogliano mettersi in contatto con noi per maggiori informazioni»:

Ufficio Economico e Commerciale di Spagna a Milano:

(+39) 02781400 emma.bernat@comercio.mineco.es