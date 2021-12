Turismo britannico, una prospettiva per il tax free shopping in Italia: i dati di Global Blue

Tra le conseguenze (positive) della Brexit, una riguarda da vicino il settore del. Da quest'anno, infatti, i cittadini UK – ormai extra-UE – possono beneficiare dello sgravio dell'IVA per gli acquisti sul suolo europeo: una prospettiva interessante per la ripartenza di uno dei comparti maggiormente colpiti dalla pandemia.

Il turismo britannico rappresenta effettivamente un bacino importante per l'Italia, che nel 2019 è stata la terza meta di destinazione per il turista d'oltre Manica. Quinta nazionalità per numero di viaggiatori in Italia (6,4 milioni), la loro spesa complessiva per l'intero soggiorno nel Bel Paese si è aggirata nel 2019 intorno ai 3,8 milioni di euro. La principale meta di approdo è stato il Veneto, seguito da Campania e Lombardia. La vacanza è stata inoltre la ragione principale del viaggio per oltre due britannici su tre (69%): più distanti la visita a parenti e amici (24%) e il business travel (7%). Questi ultimi due motivi, invece, caratterizzano maggiormente le scelte di viaggio del cittadino italiano residente in UK, a cui è permesso l'acquisto tax free. In particolare, questo profilo rappresenta il 14% del bacino turistico "britannico" e sceglie come mete principali Milano e Roma, per uno scontrino medio di 2.033 euro.

Questi alcuni dei dati forniti da Global Blue, società leader nel settore del tax free shopping, che ha poi concentrato l'attenzione su uno dei luoghi più iconici dello shopping: il quadrilatero della moda di Milano. Qui, nel periodo luglio-ottobre 2021, il 3% degli acquisti è stato effettuato dal turista UK, che con 3.001 euro ha fatto registrare il secondo scontrino medio più elevato per nazionalità: meglio hanno fatto solo i turisti provenienti dal sud-est asiatico. A livello di acquisto, invece, premiata la categoria merceologica di orologi e gioielli che ha rappresentato il 48% della spesa tax free britannica, superiore alla media nazionale (39%).

Un bacino limitato ma ad alta capacità di spesa, quindi, che l'Italia deve saper intercettare soprattutto alla luce della ricomposizione dei flussi turistici previsti per il prossimo triennio, così come evidenziato da ENIT (aumento dei turisti a bassa propensione alla spesa come gli americani, a scapito di russi e cinesi).

«L'Italia è la destinazione meno attrattiva per il tax free shopping a livello europeo. La nostra soglia per accedere ai servizi tax free – 154,94 euro - è infatti la più alta del continente: allinearci ai Paesi vicini significherebbe guadagnare in competitività, offrendo al turista internazionale acquisti più convenienti. Per questo chiediamo alle istituzioni di abbassare la nostra soglia minima a 70 euro: shopping e turismo sono due realtà intrinsecamente connesse e agevolare il primo permetterebbe di accrescere i volumi del secondo», ha dichiarato Stefano Rizzi, Country Manager di Global Blue. «Favorire il recupero dell'IVA anche su prodotti più economici stimolerebbe un aumento della domanda, determinando benefici positivi sull'intero indotto: scegliere l'Italia quale meta di shopping può voler dire financo aumentare i giorni di pernottamento nel nostro Paese. In attesa di recuperare i flussi provenienti da Cina e Russia, bisogna pertanto incentivare i nuovi possibili segmenti in entrata, tra i quali quello britannico rappresenta sicuramente una delle prospettive più interessanti».

Una proposta netta che mette d'accordo molti attori del settore e che può dare il via alladi un comparto che ancora stenta a decollare, per quanto i segnali di ripresa dal periodo estivo ad oggi risultino incoraggianti. Una proposta quanto mai attuale e da attuare, per farsi trovare pronti la prossima primavera quando il ritorno turistico sarà – ci si augura - ancora più consistente.