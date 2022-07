Turismo e tax free shopping, molte delle località estive meglio del pre-pandemia secondo Global Blue

Dopo aver constatato la ripresa del turismo nelle città d’arte, Global Blue – società leader nel settore del tax free shopping – ha certificato il rilancio anche delle località estive, alcune delle quali nel solo giugno hanno performato meglio del pre-pandemia. Un ottimo presagio per rimanere positivi da qui alla conclusione della stagione estiva.

Lo studio di Global Blue, in particolare, ha preso in esame le principali mete marittime dove si concentra solitamente il turismo extra-UE e ha osservato la conferma di alcuni dei trend sviluppatisi più di recente, nonché alcune sorprese tutte da scoprire.

Quando si parla di destinazioni estive che attirano i viaggiatori internazionali non si può non partire da Capri. L’esclusiva isola nel Golfo di Napoli, si sa, è tra le mete più ambite da chi viene dall’estero e nel solo mese di giugno - da sola - ha registrato quasi due terzi degli acquisti tax free di tutte le località selezionate da Global Blue all’interno del proprio report: nel 2019, invece, le vendite pesavano per il 49%. Un incremento che testimonia una migliore performance rispetto al periodo pre-Covid e che segna il rilancio dell’isola, dove lo scontrino medio ha raggiunto i 1.680 euro (+20%).

Ma non c’è solo Capri. Anche Porto Cervo e Portofino hanno segnato volumi di vendite tax free superiori al pre-Covid, con la località sarda che ha registrato una spesa media di 2.278 euro (+12%). L’Italia insomma, da nord a sud e passando per le isole, sembra stia ritrovando la spinta che tanto aspettava dal turismo internazionale, pur oggi mutato nel suo mix di nazionalità, vista la perdurante assenza di russi e cinesi.

Altro risultato positivo è poi quello di Taormina, che ha segnato un recovery della spesa tax free del 136% rispetto al giugno 2019 ed un aumento dello scontrino medio del 76% (quest’anno a 1.353 euro). Un indizio già captato da Global Blue in un recente focus sulla regione Sicilia, che ha mostrato l’alto potenziale – ancora in parte inespresso – del tax free in regione. Nel marzo-maggio 2022, infatti, la Sicilia valeva il 13% del tax free di tutto il Sud Italia: una crescita ulteriore è possibile, specialmente in alcune province in cui la fitta presenza dei turisti internazionali non si tramuta ancora conseguentemente in acquisti.

Chi sta recuperando lentamente invece, è Forte dei Marmi. La località toscana, infatti, ha recuperato solo poco più dei due terzi della spesa tax free effettuata nel 2019, per mancanza dei turisti russi. Per quanto le vendite, in termini percentuali, abbiano qui un peso maggiore rispetto a quelle di Taormina, la capitale lucchese dello shopping necessita di una più intensa attenzione e di politiche turistiche appropriate per convogliare turisti VIP che sappiano riportarla ad essere tra le regine dello shopping estivo.

Città d’arte e località di mare: la nostra bella Italia sta tornando ad accogliere i visitatori stranieri. È un dato di fatto che il comparto attendeva con speranza da troppo tempo. Lo fa nell’auspicio che l’estate 2022 segni la ripartenza definitiva del turismo, che con i flussi internazionali può così tornare ad essere una delle economie trainanti del Paese. Valeva il 13% del PIL prima della pandemia: l’obiettivo è crescere e fare meglio.