Il colosso spagnolo Neinver, tra i leader europei nel settore outlet, ha annunciato nel primo semestre 2019 un +8% nel volume di vendite del proprio portfolio outlet rispetto allo scorso anno, raggiungendo così la quota di 487 milioni di euro, oltre a un aumento del 3% dei visitatori, con 21 milioni di presenze nei 16 centri.

«Abbiamo registrato performance positive in questi primi sei mesi dell’anno su tutti i mercati in cui operiamo – ha dichiarato Carlos González, managing director della multinazionale -. Insieme alla gestione dei marchi e dell’attività retail, la nostra strategia di crescita punta all’espansione a livello internazionale».

Oltre ad aver registrato nei due centri italiani The Style Outlet di Castel Guelfo e Vicolungo (nella foto) un incremento delle vendite del +4% con 3 milioni di visitatori, Neinver progetta due nuove aperture: una ad Amsterdam (pre-locando il 70% di gla), prevista per l’autunno 2020, e in Francia per la primavera 2021 (con il 40% di gla già formalizzati).

La strategia di consolidamento della società immobiliare è altresì rafforzata grazie all’intensa attività portata avanti nel settore delle locazioni, che ha permesso l’apertura degli store di grandi firme in diversi centri europei, tra cui Adidas e Trussardi in Spagna, Geox in Germania, Furla e Tommy Hilfiger in Polonia.

Analizzando i diversi mercati di riferimento, la crescita più significativa è stata registrata in Germania, dove Neinver gestisce Halle Leipzig e Montabour The Style Outlet, con un aumento del 16% del volume di vendite. Seguono Spagna (+8% ), Polonia (+6%) e Francia (+6%).