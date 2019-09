Nuovo store e nuova location a Milano per Msgm. In occasione del suo decimo compleanno il brand, fondato nel 2009 da Massimo Giorgetti, apre il nuovo flagship di Milano, completamente rinnovato nel concept e negli spazi.

Lo store, situato in via Broletto angolo via del Lauro (a pochi metri dal precedente punto vendita), si estende su di una superficie di circa 440 metri quadrati suddivisi su due livelli. Il progetto architettonico della nuova boutique Msgm parte dalla valorizzazione della location esistente e dalla conservazione di alcuni elementi che caratterizzavano la precedente destinazione ad uso banca.

Il progetto creato da Massimo Giorgetti in collaborazione con lo studio di architettura ML di Milano, ha visto anche la partecipazione della designer olandese Sabine Marcelis, uno dei nomi più promettenti nel panorama mondiale del design. Un segno distintivo, un elemento di unicità che Giorgetti ha pensato per lo store di Milano, anche come vero e proprio tributo alla città.

Sabine Marcelis è stata coinvolta nel progetto di interior design, realizzando vari manufatti in resina translucida colorata dentro i quali sono state incastonate le vecchie cassette di sicurezza trovate nel caveau della banca. E ancora, tappeti con disegnati pattern che rappresentano il fronte di casseforti blindate, vetri anticati colorati come rivestimento dei camerini, sedute come grandi donuts colorati.

A sottolineare la passione per il design italiano, gli speciali vasi in vetro colorato pensati da Massimo Giorgetti e realizzati in collaborazione con le vetrerie Venini, e gli immancabili divani Tecno D70 di Osvaldo Borsani, quali tratti distintivi delle boutique Msgm nel mondo.

«Per lo store di Milano - afferma Massimo Giorgetti, direttore creativo di Msgm - ho sempre immaginato un progetto unico, molto speciale, che potesse rappresentare in pieno lo spirito del marchio e, nell’omaggiare Milano, esprimere a pieno la mia personale visione estetica. Il mio amore per il brutalismo ha trovato modo di esprimersi a pieno nello spazio della vecchia banca», afferma Massimo Giorgetti, Direttore Creativo di MSGM.