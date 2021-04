Louis Vuitton stringe un’alleanza strategica con Jd.com per ampliare la propria presenza nel mercato cinese. La piattaforma asiatica condividerà i suoi 471,9 milioni di account annuali con la griffe francese a partire dalla mezzanotte di domani, 15 aprile, ora di Pechino, reindirizzando i risultati della ricerca LV sul mini-program WeChat ufficiale di Louis Vuitton.

Come ha spiegato a wwd.com Kevin Jiang, presidente del business internazionale di Jd Fashion e Lifestyle, «Si tratta di un modello senza precedenti, che offre un'esperienza di acquisto seamless, consentendo a più consumatori di alto livello di usufruire di tutto ciò che Louis Vuitton ha da proporre».

Per la griffe, che ha adottato un modello di business retail esclusivo e rigoroso (vende solo dai propri negozi e canali online) la partnership è un modo creativo di aumentare la presenza online in Cina e di dare al brand ulteriori prospettive di crescita. Questa è anche la prima volta che Vuitton dialoga con una piattaforma di terze parti in Cina.

L'intesa con Louis Vuitton è anche un nuovo modo per Jd.com di rimanere competitivo nella battaglia del lusso in Cina. Mentre Tmall è diventata la piattaforma preferita dalla maggior parte dei marchi per aprire flagship online, Jd.com ha offerto diversi incentivi per attirare i brand partner a rimanergli fedele, grazie alla proposta di soluzioni omnicanali a brand partner del lusso come Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Tod's e Delvaux.

La recente multa di 2,78 miliardi di dollari che Alibaba ha ricevuto dal governo cinese per comportamenti monopolistici darà inoltre ai player del lusso più libertà di vendere nei marketplace online cinesi e non di legarsi solo a una piattaforma.