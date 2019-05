A.Moda, azienda proprietaria del marchio Dimensione Danza, cede la licenza del brand a Moda Effe, società di abbigliamento fitness e fashion già attiva sul mercato con etichette come Shopart e Two Play.

La partnership è concessa in esclusiva per il mercato italiano a partire dalla collezione primavera-estate 2020, con l’obiettivo di sviluppare la brand awareness del marchio, senza dimenticare la promozione e la commercializzazione di prodotti activewear che richiedono una conoscenza sempre più specifica del mercato di riferimento.

«Dimensione Danza in questi anni si è ritagliata un riposizionamento in un segmento più affine al mondo fashion e streetwear sportivo - ha dichiarato Alessandro Bastagli, presidente del cda di A.Moda (nella foto) - proprio per questo è necessario affidare lo sviluppo del brand ad un’azienda che, come Moda Effe, ha queste caratteristiche nel suo dna».