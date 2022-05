Abl Group amplia gli orizzonti e fa la sua prima incursione nel mondo delle sneaker. Il gruppo veneto, attivo nel settore della pelletteria dal 1947 come produttore conto terzi, dopo aver lanciato sul mercato con la stagione FW 2021 il suo primo brand in-house, le borse Rebelle (3,2 milioni di fatturato previsti per il 2022), aggiunge un altro marchio in portafoglio.

Si tratta delle fashion sneaker Tonakai, di cui diventa proprietario all’80%. L’etichetta è stata lanciata nel 2021 da Francesco Renna, designer legato a marchi di successo come Philippe Model ed Ed Parrish, ricevendo subito feedback positivi dal mercato, tanto che la SS22 ha totalizzato un venduto di 6mila paia.

La joint-venture tra Abl Group e Renna, al via con la SS2023, rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo per la storica azienda della Riviera del Brenta, che con la produzione e distribuzione della label nel segmento entry-to-luxury punta a raccogliere consensi in Europa e Paesi extra Ue.

Il primo obiettivo è quello di posizionare il brand in store fashion di fascia alta, sia in Italia che all’estero, con in pole position mercati come Germania, Portogallo e Grecia.