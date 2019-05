L'azienda pistoiese The Flexx ha siglato un accordo per rilevare il 90% del brand fiorentino di calzature donna NR Rapisardi.

L'operazione arriva a pochi mesi di distanza dall'acquisizione dello storico distributore Usa di The Flexx e mira ad ampliare il raggio d'azione della società a livello commerciale, grazie a un marchio che è distribuito in più continenti nel canale abbigliamento e calzature di fascia medio-alta, attraverso un network di multimarca e alcuni negozi diretti.

«Sono felice di questa evoluzione, che rafforzerà il marchio NR Rapisardi - ha dichiarato Barbara Anzilotti Rapisardi, che manterrà la guida dello stile e dell’innovazione del marchio -. L’eccellenza industriale di The Flexx, la sua vocazione e le relazioni internazionali saranno un importante acceleratore della crescita futura del brand».

The Flexx - il cui business si radica in una storia aziendale nata nel 1838 in Germania e dal 1976 proseguita in Italia - è una realtà da 30 milioni di euro a forte vocazione industriale, dotata di un ciclo produttivo integrato, al fine di garantire qualità e standard elevati. Il marchio è distribuito nei negozi specializzati di calzature e nei department store in Europa, Far East, Nord e Sud America.

«La nostra società ha definito un piano di sviluppo di medio termine e sono molto orgoglioso che NR Rapisardi sia entrato a far parte del progetto», afferma l’a.d. di The Flexx, Axel Kaiser, che aggiunge: «Ho conosciuto da vicino Barbara e ho potuto apprezzare le sue qualità umane e professionali e sono certo svilupperemo assieme un progetto di grande qualità» (nella foto, Barbara Anzilotti Rapisardi e Axel Kaiser).