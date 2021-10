Dopo l'annuncio dei candidati all'assegnazione dei Designer of the Year Award, il Cfda fa sapere che Zendaya riceverà il Fashion Icon Award all'evento che torna in presenza il prossimo 10 novembre a New York. Sotto i riflettori ci sarà anche Anya Taylor-Joy, protagonista della miniserie La regina degli Scacchi su Netflix, che conquista la neonata onorificenza di Face of the Year.



Zendaya sarà premiata per il suo impatto globale sul mondo della moda, avendo supportato stilisti emergenti e marchi noti. Nel 2013 ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento, Daya by Zendaya, dal look gender-fluid. Ha collaborato anche con stilisti come Tommy Hilfiger, con cui ha realizzato una colab. È anche ambasciatrice di realtà come Lancôme, Bulgari e Valentino.

Prima di lei il Fashion Icon è stato assegnato a celebrity come Naomi Campbell, Beyoncé Knowles, Lady Gaga, Pharrell Williams, Rihanna e Jennifer Lopez.

Taylor-Joy, che ha vinto diversi premi per il suo ruolo da protagonista nella serie di successo di Netflix, è apparsa sulle copertine di numerose riviste nazionali e internazionali.

Tra i premi speciali c'è anche il Positive Social Influence Award, che verrà assegnato a The Model Alliance, organizzazione no-profit con sede a New York, in prima linea nella creazione di un sistema di tutela dei diritti di modelle e modelli, per creare un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso, libero da molestie e abusi.

Come già annunciato lo scorso mese, sono moltissimi gli stilisti in lizza per i Cfda Award, nelle categorie womenswear, menswear, accessori e talenti emergenti.

Alla voce International Designer of the Year concorrono per l'abbigliamento femminile Daniel Lee di Bottega Veneta, Demna Gvasalia di Balenciaga, Miuccia Prada e Raf Simons di Prada, Pierpaolo Piccioli di Valentino, winner l’anno scorso con Kim Jones per l’uomo e Simon Porte Jacquemus di Jacquemus. Per il menswear troviamo ancora Lee, insieme a Dries Van Noten, Grace Wales Bonner per Wales Bonner, Rick Owens e Virgil Abloh per Louis Vuitton.

Tra i candidati per l'abbigliamento femminile negli States la rosa dei candidati comprende Catherine Holstein di Khaite, Christopher John Rogers, Gabriela Hearst, Marc Jacobs e Peter Do.

Sul fronte menswear la shortlist include Emily Adams Bode di Bode, Jerry Lorenzo di Fear of God, Mike Amiri di Amiri, Telfar Clemens di Telfar e Thom Browne.

Per gli accessori la sfida è tra Ashley e Mary-Kate Olsen di The Row, Aurora James di Brother Vellies, Stuart Vevers di Coach, di nuovo Gabriela Hearst e le borse di Telfar.

Tra gli emerging talent si fronteggeranno Edvin Thompson di Theophilio, Eli Russell Linnetz di Erl, Jameel Mohammed di Khiry, Kenneth Nicholson e Maisie Schloss di Maisie Wilen.