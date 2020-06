a.b.

Parte con la primavera-estate 2021 l'intesa fra. L'azienda pugliese, attiva nella produzione e distribuzione di childrenswear sotto la guida di, produrrà e distribuirà in tutto il mondo le collezioni di abbigliamento junior del brand di athleisure e calzature fondato da(nella foto).La prima collezione frutto della partnership verrà presentata in anteprima a luglio. Vincenzo Totaro e Serena Fiume si dicono orgogliosi di questa nuova sfida: «Lo stile e l’identità di Freddy - affermano - sono riconosciuti in Italia e a livello internazionale, perché esprimono quella vitalità e quell’entusiasmo che ritroviamo perfettamente nei nostri valori. Il rapporto di stima e condivisione di un solido progetto di sviluppo con Carlo Freddi è forte. Il nostro obiettivo è creare capi che esprimano perfettamente il mood della label Freddy e rafforzarne la distribuzione, in Italia e oltreconfine».In primo piano dunque look comodi e pensati per chi è sempre in movimento, realizzati in tessuti di qualità: T-shirt decorate, pantaloni, felpe, short, legging, canotte, colorati e personalizzati dal logo Freddy. Un mix & match che dalla moda passa allo sport e viceversa, all'insegna di una semplicità sofisticata.Un'interpretazione in taglie under 14 del dna di Freddy, legato al mondo della ginnastica e della danza e molto popolare tra giovani e giovanissimi. Questo anche grazie a legami pluridecennali con gli universi della danza e della ginnastica, attraverso sponsorizzazioni come quella dell’e della, per non parlare di un talent show come«Con orgoglio ritengo che si possa dire che rappresentiamo parte della storia italiana del mondo artistico-sportivo degli ultimi 40 anni – afferma Carlo Freddi –. Credo che ogni ragazzina che abbia approcciato la ginnastica, la danza e lo sport in senso lato, conosca il nostro marchio e abbia acquistato almeno una volta un prodotto Freddy».«La collaborazione, unica per noi, con Two Brothers - prosegue - nasce da rapporti di amicizia e professionali che si sono consolidati nel tempo. Grazie alla professionalità e alla profonda conoscenza di Vincenzo e Serena della moda junior, puntiamo a offrire una gamma di prodotti molto più vasta e completa ai nostri giovani e giovanissimi consumatori».Nonostante l’emergenza coronavirus, un comunicato precisa che Two Brothers è in linea con le normali tempistiche moda: è pronta per la presentazione delle collezioni 2021 dei brand in portafoglio e per la consegna delle collezioni autunno/inverno 2020-2021.In scuderia, accanto alla new entry, le versioni piccole taglie di