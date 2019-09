Il brand di monda maschile italiano Dan John approda fuori dai confini nazionali, in seguito all'inaugurazione di tre negozi monomarca a Madrid e uno a Bruxelles. L'obiettivo ora è raggiungere un fatturato retail di 70 milioni di euro entro fine anno rispetto ai 40 del 2018, per poi salire a quota 180 entro il prossimo triennio.



Fondato da Daniele Raccah, Hannah Raccah e Giovanni della Rocca, il marchio comincia da questo mese la sua avventura fuori dall'Italia. I tre opening di Madrid sono nelle arterie principali dello shopping: la Gran Via, Goya e Calle Del Barquillo. Invece a Bruxelles è stata scelta la centralissima rue Nueve, per un flagship store di oltre 300 metri quadri.



Il piano di internazionalizzazione proseguirà nei prossimi mesi con opening in Germania, Francia, Portogallo e Inghilterra.



Come spiegano dall'azienda, Dan John è conosciuto e apprezzato all’estero per la qualità dei materiali, l’eleganza senza tempo e il prezzo molto competitivo.



Nella seconda metà del 2018 l’azienda ha avviato un restyling del sito web e della piattaforma e-commerce, che ha reso l’acquisto più semplice e veloce. Ciò ha portato la casa di moda a ottenere una visibilità ancora maggiore e a un incremento delle vendite online del 150% in meno di un anno.



«Abbiamo iniziato la nostra avventura europea partendo dalla Spagna e dal Belgio, che da tempo dimostrano un grande interesse per i nostri prodotti - è il commento di Daniele Raccah -. I nostri abiti sono estremamente versatili, adatti a uomini di tutte le età e a situazioni diverse, dalla cena informale al matrimonio. Per questo riescono a riscuotere successo anche in mercati molto diversi tra loro».





c.me.