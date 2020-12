È sfida fra titani per accaparrarsi la preferenza dei consumatori, soprattutto in questo momento in cui la pandemia sta spostando con forza i consumi sul web.

A circa quattro mesi di distanza dal lancio di Reels, con la possibilità per gli utenti di realizzare brevi video di 15 secondi accompagnati da colonne sonore (in stile Tik Tok), Instagram sfida il social network amato dai giovanissimi aggiungendo la funzione Shopping.

Aziende e creator potranno così taggare i prodotti quando pubblicano un Reel (un contenuto video) e gli spettatori – cliccando sul tag – avranno la possibilità di chiedere ulteriori informazioni, comprarli immediatamente o salvarli per acquisti futuri.

Marchi come Mac Cosmetics, Revolve, Song of Style di Aimee Song, Rare Beauty e Nba hanno già aderito all’iniziativa e ora la partita con Tik Tok è ufficialmente aperta.

È infatti del mese scorso l’accordo del gigante di ByteDance con Shopify, che permette ai venditori della piattaforma di e-commerce canadese di creare campagne pubblicitarie ad hoc e vendere i propri prodotti attraverso video promozionali, che gli utenti Tik Tok potranno visualizzare per fare acquisti.

Al momento queste funzionalità integrate sono disponibili solo negli Usa, ma entro l’inizio dell’anno prossimo dovrebbero essere estese anche a Europa e Sud-Est asiatico.