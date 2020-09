Inizia con un “Ciao” ed è firmata Donatella, la mail che l’ufficio stampa di Versace ha diramato ieri, 17 settembre, per annunciare la scelta di trasmettere in streaming la sfilata, in calendario il 25 settembre alle 18, «per tutelare la sicurezza, la salute e il benessere della nostra comunità». Lo spiega la stessa direttrice creativa della maison in una lettera scritta a mano, allegata alla mail.

«Dal momento che le regole di ieri non valgono più nel mondo di oggi e dobbiamo rispettare la distanza sociale, vorrei che restassimo connessi e che ci sentissimo fisicamente più vicini», si legge nel manoscritto.

«Seguitemi alla scoperta della città perduta di Versacepolis – prosegue-. Immergetevi con me negli abissi dove si trovano gli antichi pilastri sui quali Versace è stata costruita. Scoprite la nuova collezione nella cornice che ne è stata l’ispirazione: un mondo misterioso e utopico governato da Medusa e ispirato dalla nostra stampa Trésor de la Mer.

A seguire una nota esplicativa della maison: «Per salvaguardare la sicurezza di tutti, abbiamo deciso di presentare la collezione primavera-estate 2021 sui nostri canali digital ufficiali. Anche se siamo fisicamente distanti, vogliamo restare connessi e sentirci uniti. Vi invitiamo ad assistere alla sfilata digitalmente, trasmessa in live streaming su Versace.com e sui nostri canali social».