Si chiama Forever Young il programma di supervalutazione dell’usato lanciato da Prénatal, che restituisce fino al 50% del valore di acquistodi sistemi modulari (trio composti da carrozzina, passeggino, seggiolino auto), passeggini, car seat gr 0+/1, culle co-sleeping e permette di estendere la vita di prodotti progettati per durare nel tempo, ma spessissimo utilizzati per brevi periodi e da un solo bambino. Il primo progetto in Europa in questo ambito nel settore della puericultura, sottolineano dall'azienda.

In una logica di second life, il prodotto reso può continuare a vivere in una nuova famiglia, con la garanzia di ricevere un valore certo (il 50% o il 30% a seconda del brand) per chi cede un prodotto sicuro e garantito per chi ri-acquista, oppure trovare una nuova forma attraverso il riciclo delle singole parti. Un modello di economia circolare e di futuro sempre più sostenibile.

Il meccanismo è semplice. Tutti i prodotti aderenti all’iniziativa acquistati da oggi, 14 settembre 2020, potranno essere restituiti, a partire dal dodicesimo ed entro il diciottesimo mese di utilizzo, ricevendo in cambio (previa verifica degli esperti del punto raccolta) una gift card da utilizzare senza vincoli di spesa presso uno dei 162 punti Prénatal disponibili in Italia e online su prenatal.com. La card sarà caricata per un valore pari al 50% del prezzo di acquisto per i brand Giordani, Chicco e Recaro e del 30% per tutte le altre label.

«Forever Young comincia oggi il suo cammino, ma è un percorso in divenire. Fra circa un anno inizieremo a vedere i risultati, i primi articoli resi saranno pronti per tornare a vivere e a essere utili in nuovi contesti. Siamo anche desiderosi di collaborare con realtà del terzo settore che vogliano dare ulteriore valore a questo processo virtuoso e sostenibile e quindi apriremo un canale privilegiato per loro», è il commento di Massimo Arioli, business unit director di Prénatal.



«Oggi, ancor più che in passato – prosegue - Prénatal vuole essere attore di un futuro condiviso insieme ai clienti e alla comunità. Un impegno ambizioso, anche alla luce di quanto stiamo vivendo, ma necessario».

Fondata in Francia nel 1947, Prénatal conta oggi 162 punti vendita in Italia, tra cui negozi e megastore, e 132 nel resto d’Europa (Spagna, Portogallo, Grecia, Olanda e Francia).