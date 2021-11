Il cda diha dato l’ok all’avvio delle procedure per l’ammissione alla quotazione sull’Euronext Growth Milan gestito da

Il 29 ottobre è stata presentata la Comunicazione di pre-ammissione e l’ammissione alle negoziazioni è prevista nella seconda metà di novembre 2021.

Come specifica una nota, l’operazione prevede un collocamento, riservato agli investitori istituzionali, di azioni rivenienti da un aumento di capitale per un valore massimo di 5 milioni di euro. Le nuove risorse saranno destinate all’accelerazione del gruppo veneto, che passa per il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali.

D’intesa con il global coordinator, l’emittente potrà incrementare l’offerta di altri 500mila euro, al fine di un’eventuale sovrallocazione (in gergo, opzione di over allotment). Inoltre è concessa un’opzione a sottoscrivere una porzione dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta per complessivi massimi 500mila euro (opzione greenshoe).

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 9 e 11 euro per azione, che corrisponde a una valutazione dell’equity value pre-money tra 13,5 e 16,5 milioni.

L'attività di bookbuilding è prevista a partire dal giorno 3 novembre 2021 fino al giorno 10 novembre 2021, salvo chiusura anticipata.

L’operazione include l’assegnazione gratuita di warrant ai sottoscrittori (1 warrant ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito dell’Ipo) all’inizio delle negoziazioni. Un'ulteriore assegnazione gratuita è prevista per tutti gli azionisti post quotazione (nel rapporto di 1 warrant ogni 10 azioni ordinarie possedute). I derivati saranno collocati sull'Euronext Growth e saranno liberamente trasferibili.

Nata nel 2004 Nice Footwear è specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive con brand propri, in licenza e per conto terzi (Ellesse, Conte of Florence, Fred Mello e G-Star Raw, per citarne alcuni)

Nel bilancio chiuso il 30 aprile del 2021 la società ha totalizzato 21,14 milioni di euro di ricavi, in flessione rispetto ai 24,2 milioni dell'esercizio precedente, mentre l’utile è salito da 566mila a 879mila euro.

«La quotazione su Euronext Growth Milan - commenta Bruno Conterno, presidente e ceo di Nice Footwear (nella foto) - è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri. La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione, che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l’emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l’apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come Pmi innovativa. Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers».