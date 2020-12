L’incontro di ieri in video-conferenza fra Smi-Sistema Moda Italia e i sindacati ha dato il via alla trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del settore tessile-abbigliamento, scaduto il 31 marzo 2020.

Coinvolte sono circa 45mila aziende italiane, che impiegano quasi 400 mila addetti.

La discussione è partita da una stima realizzata dal Centro Studi di Confindustria Moda: per il 2020 è previsto un calo annuale del fatturato del comparto del 30% circa, che equivale ad una riduzione del volume d’affari di oltre 16 miliardi di euro, dai 55 miliardi del 2019.

Nelle previsioni dell’associazione, anche il 2021 si prospetta come un anno di grandi difficoltà, con la domanda che difficilmente potrà portarsi in breve tempo a livelli di normalità normali e la successione delle stagioni produttive già largamente compromessa.

«Con l’apertura della piattaforma odierna – dichiara il presidente Marino Vago (nella foto) - inizia un percorso complesso per affrontare la gravissima crisi della filiera, per la quale occorrono soluzioni straordinarie. È indispensabile un piano di interventi specifici a livello istituzionale, per accompagnare la mutazione profonda che caratterizzerà il sistema per i prossimi tre anni».

Come ricordano da Smi, in base alle statistiche il settore moda risulta di gran lunga il più colpito, tra tutti i settori industriali, dagli effetti della pandemia, al pari di comparti non industriali come il turismo e i servizi. «Merita perciò un’attenzione e interventi particolari - sottolineano - anche da parte di tutte le istituzioni, perché il Paese intero non può permettersi di abbandonare al suo destino il secondo settore manifatturiero italiano, che esporta in tutto il mondo la qualità della vita e dei prodotti del made in Italy».

«Questo - concludono dall’associazione - sarà il filo conduttore nell’affrontare tutti i temi negoziali, dagli aspetti di politica industriale, ai temi normativi e organizzativi, fino a tutti gli aspetti economici e di costo per le imprese».