Il Gruppo Casillo continua la sua espansione aggiungendo al suo portafoglio Lotto, azienda leader nelle calzature e nello sportwear. Una collaborazione che sarà presentata a giugno durante Pitti Bimbo.



Protagonisti della prima collezione frutto dell'intesa la logomania e i colori audaci, dal verde fluo al classico rosso, in una gamma Back to Nineties, dedicata al mondo del football e del tennis. Due mondi che fondono glamour e sport, alla luce di uno stile urban.



«Siamo molto soddisfatti di questa nuova partnership con Lotto, un marchio che rappresenta appieno la tradizione sportiva italiana - ha dichiarato Carlo Canelli, direttore licensing del Gruppo Casillo –. Grazie a questa licenza ci andremo a inserire in un segmento del mercato bambino in continuo sviluppo, quello dello sportswear».



L’azienda campana del childrenswear è in un momento di crescita, non solo con i marchi di proprietà (tra cui Gaialuna e Yclù), ma anche grazie all’acquisizione di nuove licenze.



Andrea Tomat, presidente e ceo di Lotto, ritiene che il bambino rappresenti un segmento strategico e che «la collaborazione con il Gruppo Casillo, storica realtà ai vertici nel settore, ci dà l’opportunità di sviluppare l’offerta Lotto con prodotti innovativi, di alta qualità, distribuiti presso una clientela di primissimo livello».



L’accordo tra Casillo e Lotto avrà una durata di cinque anni e andrà a coprire le taglie Baby e Junior (dai 2 ai 16 anni), con una distribuzione medio-alta.

c.bo.