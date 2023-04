Oltre al polo umbro di Solomeo, sede della Brunello Cucinelli, potrebbe sorgere presto una “dependance” della casa di moda in Abruzzo.



Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa locale, l’imprenditore sarebbe in trattative per acquistare a Penne, area che vanta già una tradizione sartoriale con Brioni, alcuni capannoni dismessi e due terreni nella zona artigianale di Ponte Sant’Antonio.



Il sindaco della cittadina abruzzese si sarebbe già attivato per fornire risposte adeguate alla maison umbra, che in loco potrebbe usufruire di un regime fiscale particolarmente vantaggioso.



Nella regione l’arrivo della Brunello Cucinelli – un fatturato di 919,7 milioni nel 2022 e l’obiettivo del miliardo di euro nel 2023 – è visto come un’importante opportunità, visto che il piano industriale prevederebbe la creazione entro il 2024 di 350/400 posti di lavoro.



L’investimento a Penne, come nel caso dell’acquisizione del 43% del Lanificio Cariaggi nelle Marche, non comporterebbe nessun cambiamento nella struttura logistica di Solomeo, destinata a rimanere il cuore produttivo della Brunello Cucinelli.



Tra le novità della casa di moda spicca l’accordo di filiera siglato con Bnl Bnp Paribas a favore delle piccole imprese artigiane che collaborano con Solomeo per l’abbellimento dei luoghi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.



Brunello Cucinelli e Bnl Bnp Paribas mettono a disposizione di queste realtà la progettazione e la realizzazione delle opere, oltre a un supporto finanziario a condizioni dedicate.