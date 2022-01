Nuova acquisizione per Sys-Dat Group, che dopo aver portato a bordo Attua e Humatics ha rilevato Os2, realtà specializzata nel digital marketing.



Il deal è avvenuto tramite Logic One, società di Sys-Dat Group focalizzata su progetti web custom made. Os2 può contare su un consolidato know-how nella realizzazione di siti web professionali e di e-commerce, in attività di web marketing, online advertising e social media management.



«I suoi servizi digitali - si legge in una nota - sono sempre più centrali per il successo delle aziende e si complementano bene con i progetti web innovativi e su misura sviluppati da Logic One per i propri clienti, orientati allo sviluppo del loro business».



Sia Logic One che Os2 hanno il proprio quartier generale in Sicilia, a Palermo: la loro unione si inserisce nella strategia di Sys-Dat di perseguire una decisa crescita, selezionando persone con elevate competenze e contenuti innovativi.



Per Os2 «si apre un nuovo capitolo - continua il comunicato - all'interno di un gruppo solido, da cui potrà trarre una serie di benefici, in primis un'accelerazione a livello di business development. Inoltre i suoi clienti potranno contare su un partner IT capace di affiancarli in modo completo, grazie all'ampiezza di servizi garantiti da Sys-Dat Group».



«Questo inserimento - commenta Andrea Pizzolato, ceo di Logic One Sys-Dat Group - ci consente di potenziare l'offering per le piattaforme e-commerce e di estendere le nostre competenze nelle attività di Seo e Sem, garantendoci un'ulteriore specializzazione nel digital marketing e un'apertura internazionale».



«L'unificazione delle nostre strutture in un'unica sede a Palermo - prosegue il manager - ci consente di ampliare il nostro organico a 30 persone, rendendoci la più rilevante software house & web agency della Sicilia».



Stéphane Martin (a.d. di Os2 e ora digital marketing B.U. manager di Logic One) sottolinea la valenza «fortemente strategica» dell'operazione, «in grado di dare vita a una realtà che, in tempi brevi, creerà un valore di gran lunga superiore alla somma delle sue componenti».



«Fondamentale è stata la complementarietà delle competenze tra i due player - aggiunge Vincenzo Micciché, a sua volta a.d. di Os2, diventato e-commerce B.U. Manager di Logic One -. Logic One esperta in soluzioni Erp nel fashion e Os2, che si concentra sulla messa a punto di siti web e-commerce, corporate & digital marketing».



«Siamo molto soddisfatti della forte crescita avuta anche quest'anno - dice Matteo Neuroni (nella foto), ceo di Sys-Dat Group - che si chiude con una terza acquisizione societaria, tramite la quale perseguiamo la nostra linea di investimento sulla qualità e le competenze delle persone, sempre centrali nel nostro processo di scelta».



Le aziende clienti, come ribadisce Neuroni, potranno trarre il massimo beneficio commerciale dall'utilizzo esperto dei vari canali web, dall'analisi dei trend di mercato e dalle previsioni sul suo andamento, potendo così creare offerte mirate e vincenti.



«Tutto ciò - conclude - sarà inoltre corredato dal pieno controllo di gestione e pianificazione del lavoro, che permetterà di fare la differenza sul mercato, generando importanti vantaggi competitivi».

a.b.