a.t.

Dicie pensi a cravatte artigianali, che fin dagli anni Ottanta sono espressione della tradizione sartoriale napoletana. Un marchio ancorato alle radici del savoir faire italiano, ma anche proiettato nel futuro e pronto a un upgrading distributivo.Dopo aver costruito un network di clienti wholesale, sparsi soprattutto in Italia, Svizzera, Corea e Giappone, e aperto negozi monomarca a Napoli, Roma e Milano (in via Bigli), il brand fondato dafa il salto nell’e-commerce e apre una nuova piattaforma online.Dopo una prima fase test, il marchio offre da questo mese la possibilità di acquistare sul web cravatte artigianali, ma anche altri articoli come papillon, foulard, pochette, sciarpe e cappelli.«La piattaforma e-commerce integra e rafforza ulteriormente una strategia omnichannel in cui si confermano anche il ruolo e le peculiarità dei negozi monomarca e multimarca presenti in Italia e all’estero, con l’obiettivo di offrire un’ulteriore opportunità di conoscenza e acquisto dei nostri prodotti a un pubblico potenzialmente più ampio – commenta il presidente-. Sono infatti tanti i clienti affezionati di Paesi dove non abbiamo ancora una presenza diretta, che fino a oggi dovevano viaggiare per acquistare i nostri prodotti. Grazie all’e-commerce potranno riceverli direttamente a casa loro, in attesa di raggiungerli con l’espansione della rete commerciale».Valore aggiunto della piattaforma, il servizio Su Misura, con la possibilità di personalizzare la propria cravatta, a partire dai modelli, che spaziano dalle tre alle sette, dieci e 12 pieghe, oltre che nei tessuti (tra cui seta, cashmere, lino, cotone e lana), nei colori e negli accessori.Come racconta il fondatore Vincenzo Ulturale, l’offerta online si inserisce nel piano di sviluppo internazionale della società, che realizza il 60% dei ricavi oltreconfine e punta a portare questa quota al 70%, proprio grazie alla spinta del canale B2C.«La prossima sfida sono gli Stati Uniti, anche se si tratta di un mercato difficile, che va approcciato in maniera strutturata. Dalla nostra abbiamo una grande expertise artigianale, con prodotti di alta qualità e innovativi», aggiunge l’imprenditore, mostrando pezzi clou come la 00Tiè, ispirata a 007, con taschino interno, e la cravatta Tiè, con il cornetto portafortuna, caratteristico amuleto napoletano in corallo.In quest’ottica Ulturale ha siglato una partnership strategica, supportando, una delle imbarcazioni che prenderanno parte alla 36esima edizione della, che si terrà ad Auckland (Nuova Zelanda) dal 6 al 21 marzo 2021.