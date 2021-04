Renzo Rosso, patron di Diesel e fondatore e presidente del Gruppo Otb, è stato nominato dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha nominato delegato dell’Associazione per Eccellenza, Bellezza e Gusto dei Marchi Italiani.

«Sono fiero di poter contare sull’energia e il pragmatismo di Renzo Rosso - afferma il presidente di Confindustria - che, con la sua storia imprenditoriale di assoluto successo e prestigio internazionale, sarà un valido ambasciatore dei marchi italiani e offrirà un contributo significativo alle scelte strategiche e non più rinviabili che tutti noi siamo chiamati a prendere per il rilancio della nostra economia, in Europa e nel mondo».

In questi mesi di crisi economica legata alla pandemia, Renzo Rosso si è sempre distinto per la chiarezza della visione e non si è mai tirato indietro quando si è trattato di dire la sua e di difendere, davanti alla classe politica, il settore del made in Italy. Parlando negli studi televisivi e sulle pagine dei giornali, ma anche nei salotti della politica, l'imprenditore veneto a capo di un colosso da oltre 1,5 miliardi di euro di ricavi, ha dato prova di una forza comunicativa trascinante.

Per esempio un anno fa, durante la trasmissione Circo Massimo di Radio Capital, Rosso non aveva esitato ad associare i ministri del precedente governo Conte a un gruppo di giocolieri, affermando che un'economia ferma faceva peggio del coronavirus.

Un concetto ribadito in più occasioni, compreso sul Corriere della Sera, quando il fondatore di Diesel aveva affermato che restare immobili può portare a una conseguenza irreparabile, la perdita della filiera, senza dimenticare il faccia a faccia televisivo con l'ex ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, criticando a nome proprio, ma anche degli imprenditori delle Pmi, l'operato della politica.

L'assenza di peli sulla lingua ha certamente messo in luce Renzo Rosso tra i suoi colleghi imprenditori , portandolo fino alla nuova e prestigiosa nomina di paladino dell'italianità. «Il Made in Italy - ha detto Rosso - è un asset fondamentale del nostro Paese e chi le dà valore sono le tante realtà imprenditoriali che portano avanti una tradizione unica e irripetibile. Ringrazio il Presidente Bonomi per la fiducia, sono pronto a dare il mio contributo e la mia esperienza, e conto sul supporto dei tanti marchi di prestigio italiani».