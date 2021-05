La pandemia ha fatto sentire i propri effetti sulle performance del primo trimestre di Geox, che il 31 marzo ha chiuso il periodo con ricavi a 148,4 milioni di euro, in flessione del 18,9% (-17,4% a cambi costanti), a causa – come evidenzia la società – di un’elevata percentuale di negozi chiusi per il lockdown e lo spostamento di alcune consegne ad aprile, richiesto dal canale multimarca.

Ad attutire l’impatto negativo sono stati due mercati, come Cina e Russia, che hanno risentito meno delle chiusure temporanee, crescendo rispettivamente del 54% e 48%.

Nel trimestre si è rafforzato anche il canale online diretto, che nei primi tre mesi dell’anno ha avuto una forte accelerazione, pari al +85%.

«Nelle ultime settimane stiamo assistendo a un forte miglioramento delle vendite, grazie al completamento delle consegne al canale multimarca e al graduale ritorno alla riapertura di tutta la rete, favorito dall’avanzamento delle campagne di vaccinazione», sottolineano dal gruppo veneto.

Nonostante la flessione della prima parte dell’anno, che Geox attribuisce «ad alcuni fattori temporanei che rendono il trend poco significativo in relazione a quanto ci attendiamo per i prossimi trimestri», il gruppo si aspetta di «riportare una buona crescita dei ricavi vicina alla doppia cifra già alla fine del primo semestre».