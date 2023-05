e.f.

Nel terzo trimestre terminato il primo aprile le vendite del gruppo americanosono salite del 5% a 1,5 miliardi di dollari (+9% a cambi costanti). Il gruppo che controlla i marchi(nella foto),n ha registrato un utile operativo di 226,3 milioni, dai precedenti 169,5 milioni mentre l’ebit margin è salito dall’11,8% dell’analogo trimestre del 2022 al 15%. L’utile netto è aumentato a 187 milioni din dollari, dai precedenti 123 milioni.Coach, in particolare, ha visto salire le vendite dell’11% a cambi costanti, raggiungendo la cifra di 1,14 miliardi. Stuart Weitzman, i cui ricavi hanno totalizzato 68,3 milioni, ha messo a segno un +10%, mentre il marchio Kate Spade è cresciuto dell’1% a 297,2 milioni.Il gruppo guidato daprevede di arrivare a 6,7 miliardi di ricavi per la fine dell'esercizio, in crescita del 3% sull’anno prima (a valute invariate). Gli utili per azione dovrebbero risultare nell’intervallo 3,85-3,90 dollari, riflettendo un incremento a cifra doppia rispetto all’anno prima.Poco prima delle 18 italiane il titolo Tapestry registra un rialzo dell’1,15% alla Borsa di New York, al prezzo di 40,67 dollari per azione, trainando anche gli altri titoli della moda quotati sul mercato americano come(+1,25%),(+1,40%) e(+0,65%), mentere l’indice S&P 500 segna un -0,22%.