Sostenibilità, un argomento che sta molto a cuore a Giorgio Todesco (nella foto), ceo della divisione Marzotto Wool Manufacturing di Marzotto Group, nella cui orbita gravitano Tessuti Marzotto Fabrics, Guabello, Marlane, Estethia G.B. Conte, Opera Piemontese e Fratelli Tallia di Delfino, che ha raggiunto quest’anno il traguardo dei 120 anni di attività, celebrati con un evento a Villa Necchi alla vigilia di Milano Unica.



Da notare, sempre a proposito di Fratelli Tallia di Delfino - realtà focalizzata soprattutto sul segmento sartoriale -, che tra le novità lanciate da poco c’è un’app che integra in modo molto realistico e in 3D le bunch fisiche: da un lato dunque una storica tradizione tessile, dall’altro la spinta costante all’innovazione.



Proprio nello stand di Fratelli Tallia di Delfino a Milano Unica abbiamo incontrato Todesco, che ha lanciato una provocazione: «In realtà io odio la parola sostenibilità. Il perché è semplice, quello che conta sono i fatti».



Il manager illustra allora la “regola delle 3 r” che vige da Marzotto Wool Manufacturing: «Innanzitutto “r” come Repair e Reuse, in un’ottica di tessuti timeless, anche nelle disegnature. Le nuove generazioni sono stanche delle sneaker e vogliono vestirsi meglio, cercando abiti che abbiano un sapore autentico: in questo cambio culturale si inserisce il nostro impegno, una scelta praticamente obbligata in un pianeta che va a sovraffollarsi e a consumare un quantitativo enorme di materiali».



«La seconda “r” - prosegue - è quella di Respect verso i dipendenti (circa 3.600 a livello di gruppo, ndr), con iniziative di welfare a sostegno dei singoli e delle famiglie. Offriamo anche un supporto psicologico per i lavoratori provenienti da Paesi lontani, che si devono integrare. Dobbiamo cercare di proteggere la nostra forza lavoro, senza la quale non c’è futuro. I macchinari più veloci e impattanti sono indispensabili, ma al fattore umano non si rinuncia».



«Respect è anche tutelare il pianeta - precisa Todesco -. Siamo stati la prima azienda a creare una propria centrale idroelettrica, pionieri 15 anni fa nell’installazione di impianti fotovoltaici e, per quanto riguarda la depurazione delle acque, puntiamo l’anno prossimo ad arrivare a riciclarne un 65%».



L'executive cita anche l’intesa con il gruppo Schneider, che ha portato cinque anni fa all’acquisizione da parte della realtà italiana di un 25% di G. Schneider Australia ed è volta a una supply chain più integrata e trasparente, dalla fattoria al tessuto.



L’ultima “r” è quella di Research sul prodotto, con il fiore all’occhiello dei tessuti bi-stretch realizzati senza utilizzare elastomeri, no crispy e senza spiegazzature, nobilitati da trattamenti particolari che garantiscono alte prestazioni.



Per Tallia di Delfino, inoltre, la tecnologia ha portato a stoffe finissime ma che quasi non si stropicciano. «Abbiamo anche elaborato un finissaggio naturale», puntualizza il manager, che aggiunge: «Nella nostra azienda circa 15 milioni di euro l’anno sono destinati alla ricerca, per essere un'industria 4.0, performante e sostenibile».



Todesco fa il punto sui primi sei mesi del 2023, «all’insegna di un incremento molto più che double digit, sia di volumi che di fatturato». Il Gruppo Marzotto, del resto, ha archiviato il 2022 con ricavi pari a 369,5 milioni di euro, in aumento di quasi il 55% sul 2021, con un utile di 17 milioni, dalla precedente perdita di 8 milioni, e uno dei principali motori della crescita è stato proprio Marzotto Wool Manufacturing.

