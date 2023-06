Roy Roger's è in piana fase evolutiva e la partecipazione a Pitti Uomo 104 lo dimostra: lo stand realizzato in Fortezza da Basso a Firenze presenta due mondi: quello della collezione SS24, sempre meno monoprodotto, e quello della capsule collection con il negozio multimarca Dave's New York, che dimostra l’immagine sempre più evoluta e internazionale del brand, che fa capo alla realtà fiorentina Manifatture 7 bell.

«Praticamente il 60% del nostro fatturato arriva dal total look – racconta l’amministratore delegato Niccolò Biondi, che guida l’azienda insieme al fratello Guido (direttore creativo) e alla madre Patrizia Bacci (presidente) -. I giubbotti, le T-shirt e anche i costumi da bagno, fanno parte dei nostri best seller di stagione sia nel canale diretto (monomarca e e-commerce) sia nel canale wholesale».

SS24

Se l’ampliamento della gamma è una scommessa praticamente già vinta per Roy Roger's, l’internazionalizzazione rientra invece nelle sfide future del marchio, che se colte porteranno a una crescita ulteriore del business. Il 2022 per l’azienda toscana si è chiuso a quota 27 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto ai 21 milioni raggiunti nel 2021 e le prospettive per l’anno in corso sono di toccare i 30 milioni.

«Le vendite sono cresciute nei nostri negozi, ma soprattutto nella distribuzione multimarca che stiamo riqualificando in chiave selettiva: puntiamo su negozi sempre più belli e su partner affidabili nei pagamenti. Anche l’e-commerce ha registrato un boom, salendo da un business di 800mila euro a 1,2 milioni».

Ma la crescita futura, di questo Biondi è certo, arriverà dall’estero, che attualmente incide meno del 10% sul fatturato di Roy Roger's. «Sarà un espansione graduale, per ora partiamo da Giappone e Stati Uniti».

E la capsule collection lanciata in collaborazione con il negozio workwear Dave's New York rientra proprio nella strategia di accrescere la popolarità del brand negli Usa: 25 capi total look che sarà venduta con doppia etichetta nel canale wholesale e da Dave’s, un indirizzo di shopping unico a New York perché frequentato da muratori e imbianchini e da fashion edito allo stesso tempo.

«Per noi che abbiamo voluto affrontare questo mercato già da un paio di stagioni legandoci all’immagine di streetwear più autentico è un passo importante – conclude Biondi – che promette di farci crescere ulteriormente».