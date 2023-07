e.f.

Ilchiude il primo trimestre con vendite retail in crescita del 18%, a parità di store, a 589 milioni di sterline (circa 688 milioni di euro): un incremento in linea con le previsioni della media degli analisti.Nel quarter terminato il primo luglio l’iconico brand britannico ha registrato un +46% nella Cina Mainland, un +39% nella regione Sud Asia Pacifico e un +44% in Giappone. Nell’area Emeia la crescita è stata del 17%, mentre nella Corea del Sud Burberry ha segnato un +6%. In flessione le Americhe (-8%).Come informano dall’azienda guidata da, le categorie core dell’outerwear e delle proposte in pelle hanno performato bene, con incrementi delle vendite retail rispettivamente del 36% e del 13%, a pari perimetro distributivo.«Registriamo una continua forza nelle nostre principali categorie e siamo entusiasti dell'arrivo dei prodotti disegnati da, nei negozi a settembre - commenta Jonathan Akeroyd -. Pur consapevoli dell'incertezza del contesto macroeconomico, siamo fiduciosi di poter raggiungere i nostri target per l'anno fiscale 24 e per il medio termine».L’obiettivo per l'esercizio è una crescita dei ricavi “low double-digit” e un operating margin rettificato di circa il 20%. Burberry ipotizza che il cambio sfavorevole inciderà per circa 150 milioni di sterline sui ricavi annuali e per 70 milioni su gli utili operativi.La società ha anche mantenuto il suo obiettivo a medio termine di 4 miliardi di sterline di fatturato.Alla data del primo luglio 2023 il marchio conta nel mondo 218 retail store, 136 concessioni, 57 outle e 33 negozi in franchising (dal conteggio sono esclusi i pop-up soter).In mattinata il titolo Burberry è trattato a 2.106 sterline per azione alla Borsa di Londra, quasi in linea con la chiusura di ieri.ha un giudizio “market-perform” sul titolo, con target di prezzo pari a 2.267 sterline.«Burberry procede con il suo programma di rilancio del marchio - notano gli analisti -. La forte ripresa della Cina continentale nel trimestre, pari al 46%, è stata inferiore alle aspettative di un +60%. La regione più debole è quella delle Americhe, con un -8%. Il mercato del lusso sembra essere guidato da consumatori di fascia alta, il che non mette Burberry nella posizione ideale per cogliere gli attuali impulsi della domanda». «Forse - aggiungono - le restrizioni sul duty-free nel Regno Unito stanno limitando i benefici dall'afflusso di turisti nell'estate».