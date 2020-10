Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha deciso di sostenere i piani di sviluppo e crescita del Gruppo Otb con un finanziamento di 50 milioni di euro.



«Grazie anche alle risorse messe a disposizione da Cdp - si legge in una nota - continueremo a investire in attività di crescita e sviluppo delle eccellenze made in Italy». Eccellenze che per l'azienda sono i marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e Amiri, oltre alle società Staff International e Brave Kid, specializzate nello sviluppo di label in licenza.



Presente in 90 Paesi con oltre 600 negozi, Otb (acronimo di Only The Brave) ha chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di oltre 1,5 miliardi di euro, una posizione finanziaria netta di 124 milioni e una solida patrimonializzazione.



Proprio ieri il fondatore, Renzo Rosso (nella foto), ha pubblicato su Facebook un post che ha ottenuto migliaia di like: «Il 6 ottobre 1978 - ha scritto - ho fondato Diesel. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a far diventare realtà il mio sogno».



Sogno che il Coronavirus non può incrinare. «Nonostante il 2020 rappresenti un anno particolarmente sfidante per tutto il settore moda - prosegue il comunicato - il gruppo conferma i piani di sviluppo definiti prima del Covid».

«L’intervento di Cdp - dichiara Nunzio Tartaglia, responsabile della Divisione Cdp Imprese - rappresenta un contributo concreto al percorso di crescita intrapresa da Otb in Italia e all’estero. L’operazione conferma, ancor più in questa fase complessa e nei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, l’importante ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dei principali gruppi italiani che operano a livello globale e che affrontano importanti investimenti per continuare a innovare, crescere e internazionalizzare».



La società controllata dal Mise ha recentemente stipulato un contratto di finanziamento per complessivi 15 milioni di euro con un'altra azienda italiana, Liu Jo.