Dopo l’ingresso di Amom a giugno, Riri comunica il closing dell’operazione di acquisizione e integrazione nel gruppo di Dmc, azienda specializzata nel settore dei componenti metallici per l’alta moda, in particolare pelletteria.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella creazione di un unico polo dedicato agli accessori dedicati al mondo del lusso, che punta a sviluppare un portafoglio comprendente zip, bottoni, componenti metallici, e bijoux.

Nata nel 1976 a Scarperia e San Piero a Sieve, in provincia di Firenze, come azienda famigliare, Dmc vanta una solida esperienza con i principali brand del lusso ed è situata strategicamente nei pressi del distretto della pelletteria toscano. Un sistema di completa integrazione verticale consente di gestire internamente tutte le fasi del processo produttivo.

«L’ingresso di Dmc - spiega Renato Usoni, ceo del Gruppo Riri - non rappresenta solo un aumento della nostra offerta in termini di prodotti, ma un traguardo fondamentale nella strategia di creazione di un modello di business completamente integrato».

In sintonia con quella di Riri, la proposta di Dmc è sempre più focalizzata sull’impiego di prodotti sostenibili e processi a basso impatto ambientale.

L'azienda si impegna a integrare lo sviluppo economico della propria attività con la responsabilità sociale che ne consegue; un'attenzione suffragata dal conseguimento delle certificazioni Iso 9001, ottenuta per la qualità di processi, prodotti e servizi, e Sa 8000, per la gestione etica delle risorse umane.

Inoltre ogni anno Dmc redige un bilancio sociale che testimonia la volontà di comunicare in maniera chiara e trasparente gli obiettivi raggiunti.

Realtà di punta nella produzione di accessori metallici, il Gruppo Riri si distingue per l’ampiezza della gamma di prodotti grazie ai cinque marchi che lo compongono: Riri (cerniere metalliche e in plastica), Cobrax (bottoni a pressione, jeans e rivetti), Cobrax Metal Hub e Dmc (progettazione, sviluppo e produzione di componenti metallici per la pelletteria) e Amom (accessori per calzatura, abbigliamento e bijoux).

Grazie a una strategia multi-brand e alle sedi produttive dedicate di Mendrisio, Padova, Tirano (So), Poggio a Caiano (Po), Scarperia e San Piero a Sieve (Fi), Badia al Pino (Ar) e Palazzolo (Bs), il gruppo è in grado di assicurare una produzione che soddisfa le molteplici esigenze della propria clientela.

Dal 2018 è partner finanziario dell’azienda francese di private equity Chequers Capital.