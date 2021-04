Philosophy di Lorenzo Serafini scende nell’arena dell’eyewear in collaborazione con l’ufficio stile di Lozza. La prima collezione realizzata in collaborazione con lo storico marchio del Gruppo De Rigo è ai blocchi di partenza da questa primavera.

La linea si compone di sei modelli, quattro da sole e due da vista, in bilico tra romanticismo Seventies e artigianalità, leggerezza e femminilità: una proposta ispirata al jet set internazionale di fine anni ’70 e inizio anni ’80.

Forme oversize e spessori importanti si combinano con elementi leggeri e femminili, come gli acetati trasparenti che lasciano intravedere una lavorazione ricercata e vintage, ispirata all’iconico Zilo di Lozza. Completano la proposta le catenelle in metallo oro, argento o in perle bianche.

La collezione è disponibile sull’e-commerce e nelle boutique di Philosophy di via Belsiana 70 a Roma, nello shop in shop di Milano presso ClanUpstairs in via Pontaccio 15, oltre che in punti vendita selezionati attraverso la rete vendita di De Rigo.