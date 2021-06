Lo specialista dei cappelli diversifica e dalla primavera-estate 2022 lancia la prima collezione di soft accessories a marchio Borsalino.

La nuova collezione – composta da cravatte, foulard, papillon, guanti e sciarpe – sarà realizzata su licenza da Isa, azienda specializzata nel fornire soluzioni tessili per il mercato del lusso, grazie a un’intesa che avrà una durata di cinque anni.

La direzione stilistica della nuova collezione è affidata a Giacomo Santucci, creative curator Borsalino.

I prodotti saranno distribuiti nei punti vendita monomarca Borsalino e in una selezione di boutique e department store internazionali, oltre che sul sito ufficiale borsalino.com.

L’accordo rappresenta un altro step nel percorso di crescita del marchio Borsalino, acquisito nel 2018 dal fondo Haeres Equita: «Isa è il partner ideale per sviluppare accessori perfettamente allineati al dna e alla forte identità del nostro marchio - commenta il managing director Borsalino Mauro Baglietto

.- Il lancio della prima linea di soft accessories è coerente con la strategia di estensione merceologica del brand e consentirà ai nostri clienti di arricchire ulteriormente l’esperienza Borsalino».

Fondata nel 1959 come Industria Serica di Asnago, Isa realizza tessuti per abbigliamento, soft accessories, underwear, beachwear e activewear per i più importanti marchi del mercato del lusso.



«Isa e Borsalino - dichiara Mila Zegna, a.d. di Isa - sono due realtà del made in Italy che hanno molto in comune: entrambe sanno coniugare l'artigianalità con un approccio industriale e hanno come obiettivo offrire eccellenza e qualità del prodotto».