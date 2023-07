Si chiama Mordecai ed è un nuovo brand italiano di abbigliamento maschile fortemente proiettato nel futuro. Dietro al nome, che rievoca la mitologia babilonese, c’è una squadra di professionisti molto conosciuti tra gli addetti ai lavori.



Il progetto è nato da un’intuizione del fashion designer Ludovico Bruno (per 10 anni Head of Design per Moncler e attuale consulente creativo di Ambush), che ha voluto lanciare sul mercato una linea che potesse far convivere sport (inteso come arti marziali), abbigliamento militare vintage, workwear, streetwear e abbigliamento formale, garantendosi il coinvolgimento di un produttore/finanziatore, la Hostage di Vinci già partner nella realizzazione delle collezioni dei marchi più grandi - tra cui Dior e Burberry - e di un distributore di rilievo internazionale come Riccardo Grassi.

Una compagine azionaria fatta di veterani, che ha consentito a Mordecai di presentarsi alla prova del mercato in tempi record. «Già da più di un anno erano in corso le trattative per il lancio del brand, ma solo a marzo il progetto è diventato operativo. Essere arrivati all’appuntamento con la campagna vendita iniziata a metà giugno con una collezione completa è la prima prova della solidità del brand», racconta a fashionmagazine.it Bruno, specificando che in questa nuova avventura è Hostage a detenere il ruolo di azionista di maggioranza, mentre lo stesso Bruno divide con Grassi le quote rimanenti.



Mordecai presenta un guardaroba completo e versatile, fatto di capi essenziali del guardaroba maschile come la felpa con cappuccio e la giacca abbottonata, i cargo militari e le giacche-kimono ispirati alle arti marziali, i capispalla con imbottiture in piuma e la maglieria: tutti, o quasi, caratterizzati da tre strisce verticali e una silhouette iper-riconoscibile, «fatta a otto, con spalle arrotondate e pantaloni stretti in vita, ma che si allargano per poi richiudersi sulle caviglie», riassume Bruno.



Previsti due lanci all’anno, ognuno delle quali sarà diviso in due drop, il primo dei quali avrà consegne molto anticipate. La collezione di debutto è la SS24, che arriverà nei negozi con la prima consegna già a fine ottobre. «Con una tempistica del genere ha senso inserire alcuni capispalla in piuma, mentre il secondo drop avrà tutti i pezzi più leggeri», prosegue Bruno spiegando la struttura della collezione, che attualmente conta oltre 100 capi appesi, molti dei quali realizzati in più colori.



Ufficialmente Mordecai nasce come una linea uomo, ma una componente femminile nella clientela è già prevista: «Non produrremo una linea donna – spiega lo stilista - ma lavoreremo sulle taglie e sui fit per rendere alcuni dei nostri modelli alla portata di un pubblico femminile, che pensiamo possa arrivare fino al 30% delle vendite».



La campagna vendita si è conclusa il 10 luglio nello spazio di Riccardo Grassi in via Piranesi a Milano e ha portato risultati al di sopra delle aspettative: «Tanti buyer, confermando i loro ordini, mi hanno detto “Questo è esattamente quello che stavamo cercando" - precisa Ludovico Bruno -. Perché Mordecai è un brand che ha nella funzione d’uso dei suoi capi la principale giustificazione, non è un esercizio di stile fine a se stesso. E poi risponde a un’esigenza di mercato, assecondando la richiesta di uno streetwear sofisticato che ancora resiste sul mercato e che non può essere soddisfatto dai marchi che inseguono i trend e ora si sono buttati tutti sul tailoring».



Con questi presupposti e una politica di prezzo vantaggiosa (una giacca di piume a iniezione diretta costa circa 600 euro), Mordecai ha già superato i 50 negozi con riscontri positivi in tutti i mercati, dall’Asia gli Stati Uniti, Italia compresa: già siglati accordi con Lane Crawford, Joyce, H Lorenzo, Saks, Harrods e Rinascente.



Per il lancio sono stati investiti 3 milioni di euro, con un obiettivo: creare qualcosa che duri nel tempo e che non si esaurisca nel giro di poche stagioni. «Non ci interessa bruciare le tappe, né legarci a un fenomeno del momento. Ora siamo già proiettati sulla collezione autunno-inverno, dove potenzieremo l’offerta di maglieria, che è uno dei pillar a livello merceologico di Mordecai e continueremo a lavorare sul time to market. Così già dalla seconda stagione aggiungeremo altri nomi alla nostra stocklist», conclude Bruno, che parallelamente all’attività di fondatore e direttore creativo di Mordecai continuerà a portare avanti l’attività di consulente, che attualmente lo vede impegnato, oltre che su Ambush, anche sulla private label di Farfetch, There Was One.