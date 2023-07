Procede a ritmo sostenuto il valzer degli addii ai vertici stilistici delle maion della moda. È la volta di Walter Chiapponi, che lascerà le fila di Tod’s dopo la sfilata del womenswear di settembre, in calendario a Milano. Il designer era stato nominato direttore creativo uomo e donna della griffe nell’ottobre del 2019.



Come dichiarato dall'azienda, la decisione è avvenuta di «comune accordo» e «la nuova direzione creativa verrà annunciata nei prossimi mesi».

Prima di Tod’s, Chiapponi aveva lavorato per anni da Bottega Veneta, insieme al precedente direttore creativo della label, Tomas Maier.

L’arrivo di Chiapponi in Tod’s aveva segnato una svolta per il marchio, che non aveva più avuto un direttore creativo per il womenswear dal 2016, dopo la separazione da Alessandra Facchinetti, ma era stato seguito dal team creativo interno.

Dal giugno del 2019, inoltre, Tod’s non aveva neanche un direttore creativo per il menswear, in seguito all’uscita di Andrea Incontri.

Lo stilista è arrivato in Tod’s alla vigilia della pandemia e ha contribuito allo sviluppo della label. A lui va il merito di avere realizzato collezioni di lusso sobrie e disinvolte ma sofisticate. Sua la rivisitazione del dettaglio del gommino, icona della label, riportato in versione sovradimensionata su mocassini, ballerine e stivali. Il designer inoltre ha ulteriormente ampliato l’offerta di borse in collezione.

Chiapponi lascia la griffe in un momento favorevole, con un incremento del 23,2% dei ricavi della capogruppo nel primo trimestre, saliti a 270,5 milioni di euro, rispetto ai 219,6 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, e con le vendite di Tod’s in salita del 24,4% rispetto ai primi tre mesi del 2022.

L’uscita di Chiapponi fa seguito a una lunga lista di separazioni nelle fila delle case di moda negli ultimi mesi, dopo l’uscita di Alessandro Michele da Gucci, seguita da quelle di Jeremy Scott da Moschino, il duo GmbH da Trussardi, Bruno Sialelli da Lanvin, Charles de Vilmorin da Rochas, Rhuigi Villaseñor da Bally e Gabriela Hearst da Chloé.