Victoria’s Secret prosegue il percorso di rilancio, un anno e mezzo dopo essere diventata una realtà indipendente, scorporata come attività dalla parent company L Brands. L’azienda ha appena rilevato il brand newyorkese di lingerie Adore Me per un prezzo di 400 milioni di dollari, con l’obiettivo di cavalcare le sue competenze digital e di attingere alla sua clientela, composta da consumatori della Gen Z. L’accordo dovrebbe perfezionarsi entro il 2023.



Fondato nel 2010, Adore Me è diventato famoso per il suo modello di business esclusivamente online caratterizzato dall’opzione “prova a casa” e per il suo approccio all’inclusività. Il brand ha ampliato l’offerta nel 2012 e oggi conta ben 67 taglie, oltre a essere una realtà certificata B Corp.

«Adore Me è un innovatore digitale leader nella categoria intimo che ci aiuterà a proporre esperienze diversificate ai consumatori di Victoria's Secret e Pink», è il commento di Martin Waters, ceo di Victoria's Secret & Co (VS&Co).

«Questa acquisizione – ha proseguito - rappresenterà un acceleratore significativo in un momento in cui ci muoviamo verso la crescita e in cui stiamo modernizzando l’azienda in un’ottica che pone la tecnologia al primo posto in tutto ciò che facciamo».

«Abbiamo notevolmente ampliato la nostra attività negli ultimi dieci anni e siamo entusiasti di portare la nostra tecnologia, le esperienze di acquisto, l’offerta di prodotto inclusiva, il marchio e il team per concorrere alla prossima fase della crescita di Victoria's Secret», ha dichiarato Morgan Hermand, fondatore e ceo di Adore Me, che continuerà a guidare l’azienda anche dopo l'acquisizione.