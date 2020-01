La moda corre veloce e Automobili Lamborghini è pronto a sfrecciare ad alta velocità con la collezione di childrenswear, realizzata in collaborazione con Kabooki.

La casa automobilistica ha infatti siglato un contratto di licenza con l’azienda danese, creando così una linea, dai 4 ai 14 anni, dal carattere casual e sportivo. L’obiettivo della partnership è quello di avvicinare i giovanissimi a un’azienda di fama internazionale.

«Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con questa prima collaborazione con Kabooki – dichiara Katia Bassi, chief marketing and communication officer di Automobili Lamborghini -. Siamo una casa giovane e questo contratto di licenza rappresenta un passo avanti per entrare a far parte del mondo dei più piccoli».

«Abbiamo voluto che il design fosse l’elemento chiave e potesse essere interpretato e trasferito sui capi – commenta Christopher Silcowitz, ceo di Kabooki -. Nella linea si trovano i dettagli delle vetture, come l’iconico motivo a Y, e tutti quei tratti che gli appassionati di Lamborghini sono in grado di riconoscere».

L’intesa verrà presentata in Italia, Scandinavia, Germania, Austria, Regno Unito e Usa, ma la collezione FW 20/21 sarà disponibile su questi mercati solo da agosto, oltre ad essere presente sull’e-shop ufficiale lamborghinistore.com.