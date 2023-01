Altro anno record per Lvmh. Nel 2022 i ricavi si sono portati da 64,2 a 79,2 miliardi di euro (+23% sul 2021) e gli utili da operazioni ricorrenti da 17,1 a 21,1 miliardi, a loro volta in aumento del 23%. L’utile netto, pari a 14,1 miliardi, è cresciuto del 17%.



Tra le aree geografiche un ruolo trainante è stato giocato da Europa, Usa e Giappone: in complesso l’andamento dell’Asia, nonostante l’impasse della Cina , è stato stabile.



Sulla Repubblica Popolare si è espresso il chairman e ceo Bernard Arnault durante la prima conferenza stampa fisica dopo tre anni, commentando i risultati. «La performance del 2022 - ha esordito - è frutto dell’appeal eccezionale delle nostre maison e della loro capacità di creare desiderio, in un anno minato da sfide economiche e geopolitiche».



A proposito del Paese di Xi Jinping l’imprenditore si è detto «cautamente fiducioso», dopo la cancellazione della politica “tolleranza zero” sul Covid, anche se non prevede una ripresa del turismo cinese fuori dalla nazione prima del secondo semestre di quest’anno.



«La nostra forza - ha aggiunto - è la complementarietà di attività che, tra l’altro, gravitano su aree geografiche diverse, senza contare l’innovazione, la qualità, l’eccellenza anche dal punto di vista distributivo e l’heritage: non a caso le Journées Particulières, in cui abbiamo aperto le porte dei nostri atelier in 15 Paesi, hanno registrato un numero record di visitatori. Affrontiamo il 2023 con fiducia, ma restando vigili di fronte alle attuali incertezze del mercato, contando sulla desiderabilità dei brand e l’agilità dei team per rafforzare la leadership nello scenario globale e supportare il prestigio della Francia nel mondo».



Una delle divisioni più brillanti è stata quella dedicata alla moda. Alla voce Fashion & Leather Goods, infatti, il fatturato è progredito del 25% (+20% su base organica), con un utile da operazioni ricorrenti in avanzata del 22%. Per Louis Vuitton - che nel 2023 vede un cambio della guardia ai vertici, da Michael Burke a Pietro Beccari - il 2022 è stato un «anno eccellente», anche grazie a eventi come la mostra parigina LV Dream e la collaborazione con l’artista Yayoi Kusama.



Cieli sereni anche su Christian Dior - dove Beccari cede il passo a Delphine Arnault -, il cui flagship al 30 di avenue Montaigne nella capitale francese ha riaperto i battenti l’anno scorso, dopo una ristrutturazione durata tre anni. Quanto a Celine, un comunicato indica «un incremento notevole, guidato dal successo della visione estremamente moderna e precisa di Hedi Slimane». Di J.W. Anderson, al timone creativo di Loewe, viene sottolineata la «forte creatività», mentre di Fendi si ricordano le celebrazioni del 25esimo della Baguette a New York. Per Loro Piana, Rimowa e Marc Jacobs si parla di un «anno eccellente».



La divisione Perfumes & Cosmetics ha messo a segno un +17% (o +10% su base organica) e ancora meglio hanno fatto Orologi & Gioielli (+18% o +12% su base organica). Il podio della crescita spetta però a Selective Retailing, grazie a un +26% (o +17% su base organica): a parte i risultati positivi di Le Bon Marché, un ruolo chiave è stato giocato da Sephora, che ha puntato sull’omnicanalità per rafforzarsi in Nord America, Medio Oriente e nella maggior parte del Sud Est asiatico, controbilanciando l’assenza dal mercato russo. Unico neo Dfs, penalizzata dalle restrizioni cinesi.



Contemporaneamente alla pubblicazione del bilancio è stato reso noto che il patto di sindacato firmato ad agosto tra Lvmh e la famiglia Della Valle sulle azioni ordinarie Tod's è stato sciolto consensualmente, dopo il fallimento dell'Opa dei fratelli Della Valle per il delisting del gruppo.



La famiglia italiana di imprenditori aveva annunciato il 3 agosto un’offerta pubblica di acquisto volontaria su Tod’s a 40 euro per azione per ritirare il titolo dalla Borsa. Contestualmente la controllata Delphine del gruppo francese aveva sottoscritto un accordo per non cedere o portare in adesione all’Opa la sua partecipazione del 10% nel gruppo del lusso italiano.



Lo scioglimento consensuale annunciato fa seguito al mancato raggiungimento della soglia minima di adesioni cui era condizionata l’Opa e alla rinuncia, da parte dei Della Valle, a perseguire comunque il delisting mediante la fusione per incorporazione di Tod’s nella holding di controllo.



