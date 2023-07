Brunello Cucinelli archivia il primo semestre dell'anno raggiungendo 543,9 milioni di euro di ricavi, in crescita del 31% a cambi correnti (+30,5% a cambi costanti) rispetto al primo semestre 2022. Una performance migliore delle attese, che induce la casa di moda italiana a rivedere al rialzo le stime per l'intero 2023, con un incremento dei ricavi previsto tra il 17% e il 19%, rispetto al precedente +15%.



Molto positive tutte le aree geografiche: le Americhe segnano +23,9%, l’Europa +22,6%, l’Italia +23,7% e l’Asia +55,6%. Dalla nota inviata dall’azienda emerge che l'incremento dei ricavi ha riguardato entrambi i canali di vendita: retail +41,6% e wholesale +15,8%.



«Visto l'ottimo sell out delle collezioni primavera-estate 2023 e l'importante raccolta ordini, pressoché conclusa, per la collezione uomo primavera-estate 2024, prevediamo quindi per il prossimo anno una sana crescita intorno al +10%», ha commentato il presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda, Brunello Cucinelli.

an.bi.