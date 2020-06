Sarà forse per via del successo del food delivery durante la quarantena (sperimentato anche dai ristoranti di Armani e Trussardi), che ora pure i marchi della moda guardano alle piattaforme di consegna a domicilio per non perdere la frequentazione - seppure a distanza - con i clienti più affezionati.



Un primo test in tal senso arriva da Pinko, che da giugno ha scelto di portare i suoi prodotti sulla piattaforma di Glovo.



Attraverso l'applicazione della società di delivery, cliccando sulla sezione Shopping, gli utenti avranno accesso al mobile store di Pinko, dove potranno trovare una serie di articoli, tra cui T-shirt, borse e una selezione di accessori, come cinture e piccola pelletteria.



Una volta scelto il prodotto da acquistare e completato il pagamento tramite carta di credito, i corrieri di Glovo consegneranno gli acquisti direttamente a casa in breve tempo.



Attraverso questa partnership, Pinko conferma il proprio ruolo di brand innovativo, dinamico e aperto ai cambiamenti come dimostrato a marzo partecipando, unico marchio italiano, alla fashion week dì Shanghai, la prima 100% digitale.



L'iniziativa è valida nelle principali città in cui è presente Glovo come Milano, Torino, Roma, Firenze, Verona, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Catania e per Pinko rappresenta un terzo canale di vendita alternativo all'online store e ai negozi fisici presenti capillarmente su tutto il territorio italiano.

