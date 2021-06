a.t.

Un altro passo avanti nella circolarità per, che ha siglato un’alleanza con la startup franceseper ridare vita ai cosiddetti dead stock.Attraverso il deal, il colosso del lusso si porta in casa la competenza specialistica di questa startup, nata nel 2020 sulla scia della legge francese antispreco, che vieterà - a partire dal primo gennaio 2022 - la distruzione di materiali tessili nuovi e inutilizzati da parte delle imprese.L’alleanza con Weturn permetterà così alle aziende in seno alla holding di riciclare i prodotti invenduti, dopo aver considerato le loro possibilità di riutilizzo e donazione, trasformandoli in nuovi tessuti ecologici.Lvmh porta avanti il proprio impegno in chiave circolare sin dal 2006. Dapprima ha unito le forze con, società specializzata nello smistamento e riciclo dei rifiuti, portando a nuove strategie e a un miglioramento nell’eco-design degli imballaggi, nella certificazione dell’approvvigionamento delle materie prime e nella riduzione del volume degli scarti.In nome dell’economia circolare, uno dei pilastri della politica ambientale del gruppo per i prossimi dieci anni, portata avanti attraverso il programmaLvmh ha recentemente lanciato anche, una piattaforma resale che rende disponibili ad aziende e stilisti, anche competitor, scarti di magazzino di tessuto e pelle: materiali inutilizzati, candidati così ad avere un’altra chance.«Oggi, la partnership con Weturn ci permette di fare un nuovo passo verso la realizzazione della nostra ambizione nel campo della circolarità creativa – commenta, direttore dello sviluppo ambientale di Lvmh -. Mentre i nostri stilisti continuano a integrare sempre più l'upcycling nelle loro collezioni, mentre la piattaforma Nona Source permette loro di ottenere tessuti e pelli inutilizzati di alta qualità e mentre Cedre interviene nel fine vita dei prodotti, Weturn offre alle nostre maison la possibilità di riciclare i loro prodotti finiti invenduti, i tessuti di marca e gli imballaggi tessili sotto forma di rocchetti di filo. Questo crea un ecosistema completo intorno alla circolarità creativa, che è una fonte di ispirazione per i nostri designer. Il cerchio è completo!».